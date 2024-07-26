Переселение вратарей. «Сити» отбивается от шейхов и хочет Доннарумму – у ПСЖ есть альтернатива

1722020260

вчера, 21:57

Эдерсона приглашают на Ближний Восток – перемены затронут Милан и Париж.

Шейхи пытаются сломить «Ман Сити»

Эдерсон поразительно стабилен в «раме» «Сити» – он бессменный первый номер «горожан» на протяжении семи сезонов. Но возраст даёт знать о себе на уровне спроса со стороны других клубов. Сейчас всё пристальнее за 30-летним бразильцем следят команды из Саудовской Аравии. Шейхи продолжают искать топ-игроков для повышения привлекательности лиги, победитель ЛЧ -22/23 и вратарь английского гегемона – отличный вариант. Сам футболист уже задумывается о футбольной пенсии – и не торопится отклонять предложения из экзотического чемпионата.

Изначально на Эдерсона вышел «Аль-Наср» – клуб с Криштиану Роналду в составе предложил голкиперу зарплату в три раза больше, чем в «Сити» (600 тысяч фунтов в неделю). Самим «горожанам» шейхи предлагали 30 млн евро, тогда как «Сити» требовал более 50. В итоге «небесно-голубые» прекратили переговоры, а «Аль-Наср» вернулся к выбору между Щесным из «Ювентуса» и Алиссоном из «Ливерпуля».

Зато включился «Аль-Иттихад». Клуб в минувшем сезоне даже не попал в топ-3, а по количеству пропущенных мячей вообще стал 12-м. Логично предположить, что теперь команда займётся усилением линии обороны и вратарской бригады. Правда, запросы «Манчестер Сити» не изменились – они хотят за своего вратаря не менее 50-60 миллионов евро.

У Гвардиолы есть несколько вариантов

Пепу в случае, если Эдерсон уйдёт, придётся тяжело. У бразильца была необычная для вратаря роль в команде. Испанский менеджер требует от своих голкиперов активно участвовать в розыгрыше мяча, нужен точный первый пас и спокойствие под давлением. Вдобавок надо учитывать, насколько активно перемещаются игроки «Сити». Эдерсон к этому привык – он давно в команде и знает сильные качества каждого. Резюмируя – ещё не факт, что подписание другого голкипера пойдёт на пользу – ему ещё надо будет адаптироваться.

Тренер, например, готов дать шанс немецкому вратарю Штефану Ортеге – 31-летний футболист проводит в «Сити» второй сезон. За это время он успел несколько раз сыграть в Премьер-Лиге, когда Эдерсон был недоступен. И в клубе им довольны – поэтому недавно продлили контракт до 2026 года. Сам Ортега готов бороться за место в старте – для него тем более хорошо, что Эдерсон рассматривает предложения от аравийцев. Гвардиола же готов предоставить опытному немцу шанс.

Есть и другой вариант – выйти на рынок. Правда, в таком случае придётся солидно потратиться. И скрупулёзно подойти к выбору альтернативы. Сообщается об интересе к кандидатуре вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы. Голкипер давно выступает на топ-уровне. Но есть сразу несколько сдерживающих факторов. Прежде всего, его нестабильность. Доннарумма раньше работал с агентом Мино Райолой, а тот умел распиарить своих подопечных и выбить для них самые щедрые контракты. Не просто так в 22 года итальянец покинул родной «Милан» ради ПСЖ . При этом Доннарумму по-прежнему часто преследуют спады – в том числе за сборную он играет с переменным успехом. Но куда хуже для Гвардиолы, что Джиджи не так хорош при игре ногами – от вратаря «горожан» требуется регулярное участие в розыгрыше мяча. Пеп всё же себе не враг.

Парижане предпочитают Меньяна

Французский гранд этим летом и так допустил главную потерю для современного проекта – отпустил Килиана Мбаппе в «Реал», ещё и свободным агентом. Сейчас парижане усиленно ищут новое лицо клуба. Если они, помимо форварда, потеряют и вратаря, удар будет фатальный. С другой стороны, сообщается, что парижане уже выбрали другого голкипера на этот случай.

Огромную роль играет тот факт, что Мик – воспитанник французского гранда. В этой системе он вырос, ПСЖ для него не пустой звук. Тем более с «Миланом» у Мика не будет гарантий титулов – «россонери» при Пиоли просели и теперь взяли неочевидного тренера. Параллельно «Интер» вот-вот утвердится как гегемон Серии А, в «Ювентусе» Тиаго Мотта начинает перестройку, Конте будет поднимать «Наполи» в борьбу за медали. С парижанами хотя бы проще взять чемпионство. Да и в ЛЧ больше перспектив.

Больше шансов для Сафонова

Да, до этого подписали Матвея Сафонова и в теории могли бы сделать ставку на него. Но у такого варианта слишком много рисков. Экс-футболисту «Краснодара» не хватает опыта в европейских топ-чемпионатах, тем более в европейском гранде. В ПСЖ он только готовится к дебютному сезону, а этому предшествовал противоречивый год в «Краснодаре» – Матвей был не так надёжен, как обычно.

Парижане же недавно боролись за финал Лиги чемпионов – снова оступились в момент, когда должны были дожимать соперника (явно превосходили в классе дортмундцев). Поэтому для всех лучше, если, потеряв Доннарумму, парижане сделают ставку на Меньяна. Он более стабилен, его класс подтверждён временем. Матвею не придётся сталкиваться с феноменальным давлением, которое бы сразу на него свалилось. В то же время у Мика периодически случаются травмы – в этом плане с ним конкурировать лучше, чем с Джанлуиджи. На выходе у Сафонова будет даже больше возможностей проявить себя – и в то же время будет этакий промежуточный этап для адаптации, уже после которого можно начинать бороться за место в старте.