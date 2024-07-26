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«Вильярреал» намерен усилиться защитником «Реала»

вчера, 18:21

Защитник Франсиско Гарсия может перейти из «Вильярреала» в «Реал».

Сообщается, что «сливочные» отклонили первое предложение по игроку.

«Реал» настаивает на том, что футболист покинет команду лишь в том случае, если придет новый левый защитник.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:09
Там всё очень запутанно. Выложивший новость сам не до конца ещё разобрался...
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:20
Вильярреал намерен усилится защитником Реала.
Защитник Франсиско Гарсия может перейти из «Вильярреала» в «Реал???
Это как ? Он в аренде?
796mdvneg4bf
796mdvneg4bf
вчера в 19:04
Переход защитника Франсиско Гарсии из «Вильярреала» в «Реал» может быть интересным развитием событий в мире футбола.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:57
Я так понимаю слова: "Реал настаивает на том, что футболист покинет команду лишь в том случае, если придет новый левый защитник" намекают нам на возможный переход в Реал Альфонсо Девиса.
drug01
drug01
вчера в 18:47
Усиление нужно но Реал так не отпустит
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