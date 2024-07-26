«Вильярреал» намерен усилиться защитником «Реала»

Защитник Франсиско Гарсия может перейти из «Вильярреала» в «Реал».
Сообщается, что «сливочные» отклонили первое предложение по игроку.
«Реал» настаивает на том, что футболист покинет команду лишь в том случае, если придет новый левый защитник.
Защитник Франсиско Гарсия может перейти из «Вильярреала» в «Реал».
Сообщается, что «сливочные» отклонили первое предложение по игроку.
«Реал» настаивает на том, что футболист покинет команду лишь в том случае, если придет новый левый защитник.
Защитник Франсиско Гарсия может перейти из «Вильярреала» в «Реал???
Это как ? Он в аренде?
Защитник Франсиско Гарсия может перейти из «Вильярреала» в «Реал???
Это как ? Он в аренде?