«Вильярреал» намерен усилиться защитником «Реала»

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вчера, 18:21

Защитник может перейти из «Вильярреала» в «Реал».

Сообщается, что «сливочные» отклонили первое предложение по игроку.

«Реал» настаивает на том, что футболист покинет команду лишь в том случае, если придет новый левый защитник.