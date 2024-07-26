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«Тоттенхэм» претендует на Кьезу

вчера, 17:48

«Тоттенхэм» планирует подписать нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезу.

«Шпоры» готовы отдать за игрока около 30 млн евро. Наставник лондонцев Анге Постекоглу лично заинтересован в этом трансфере, сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.

Туринцы на Кьезу не рассчитывают, его не взяли на предсезонные сборы.

Нападающий также может остаться в Серии А.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:45
Если нужОн нада продавать. Вроде как по стилю подойдут друг другу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:33
на мой взгляд, Кьезу не надо продавать. тем более в Тоттенхэм))
не только потому, что он большой талант, а еще и потому, что просто некому играть будет в атаке, если так пойдет и дальше)) Юве почти всех продает,
но в нападение пока никого и не купили. или Мотта придумает что то уникальное?
если серьезно, то тут главный вопрос в том, удастся ли продлить с Кьезой контракт? если нет, то надо продавать его, потому как бесплатно его потерять будет провалом,
пока продлить контракт на предложенных клубом условиях Кьеза не хочет.
в ответ Ювентус не взял Кьезу на сборы.
понятно, что Кьезу информационно атакуют со всех сторон.
в конце концов Ювентус сделает улучшенный контракт чтоб сохранит Кьезу.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:36
А потянет ли Кьеза в АПЛ?
DEIVID_587
DEIVID_587
вчера в 19:17
Переоценённый игрок, ещё и травматичный.
allemz
allemz
вчера в 18:24, ред.
Как и Кулушевски может заиграть у шпор, у Леви сбитые лётчики на курьих ножках пытаются оттолкнуться от земли и снова взлететь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:08
Не нужен одному клубу - понадобится другому...
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