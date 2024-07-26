«Тоттенхэм» претендует на Кьезу

«Тоттенхэм» планирует подписать нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезу.
«Шпоры» готовы отдать за игрока около 30 млн евро. Наставник лондонцев Анге Постекоглу лично заинтересован в этом трансфере, сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.
Туринцы на Кьезу не рассчитывают, его не взяли на предсезонные сборы.
Нападающий также может остаться в Серии А.
не только потому, что он большой талант, а еще и потому, что просто некому играть будет в атаке, если так пойдет и дальше)) Юве почти всех продает,
но в нападение пока никого и не купили. или Мотта придумает что то уникальное?
если серьезно, то тут главный вопрос в том, удастся ли продлить с Кьезой контракт? если нет, то надо продавать его, потому как бесплатно его потерять будет провалом,
пока продлить контракт на предложенных клубом условиях Кьеза не хочет.
в ответ Ювентус не взял Кьезу на сборы.
понятно, что Кьезу информационно атакуют со всех сторон.
в конце концов Ювентус сделает улучшенный контракт чтоб сохранит Кьезу.
не только потому, что он большой талант, а еще и потому, что просто некому играть будет в атаке, если так пойдет и дальше)) Юве почти всех продает,
но в нападение пока никого и не купили. или Мотта придумает что то уникальное?
если серьезно, то тут главный вопрос в том, удастся ли продлить с Кьезой контракт? если нет, то надо продавать его, потому как бесплатно его потерять будет провалом,
пока продлить контракт на предложенных клубом условиях Кьеза не хочет.
в ответ Ювентус не взял Кьезу на сборы.
понятно, что Кьезу информационно атакуют со всех сторон.
в конце концов Ювентус сделает улучшенный контракт чтоб сохранит Кьезу.