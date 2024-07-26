«Тоттенхэм» претендует на Кьезу

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вчера, 17:48

«Тоттенхэм» планирует подписать нападающего «Ювентуса» .

«Шпоры» готовы отдать за игрока около 30 млн евро. Наставник лондонцев лично заинтересован в этом трансфере, сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в АПЛ .

Туринцы на Кьезу не рассчитывают, его не взяли на предсезонные сборы.

Нападающий также может остаться в Серии А.