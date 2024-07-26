Гризманн может перейти в «Лос-Анджелес»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн имеет шансы перейти в «Лос-Анджелес».
Ранее в команду из Калифорнии перешли голкипер Уго Льорис и нападающий Оливье Жиру.
Соглашение Гризманна с командой из Мадрида рассчитано до лета 2025 года.
Француз может пополнить состав коллектива из МЛС в следующем году как свободный агент либо этим летом за 10 миллионов евро.
Футболист хочет сыграть на чемпионате мира-2026, это может помешать трансферу.
его слова были после отказа от саудовских денег, где то 2023.
тогда он сказал что Атлетико его последний клуб в Европею
один из причин играть и жить в Америке - это баскетбол, НБА.
а француз большой фанат баскетбола.
и конечно, еще разок играть против Месси для профессионала большая честь.
его слова были после отказа от саудовских денег, где то 2023.
тогда он сказал что Атлетико его последний клуб в Европею
один из причин играть и жить в Америке - это баскетбол, НБА.
а француз большой фанат баскетбола.
и конечно, еще разок играть против Месси для профессионала большая честь.