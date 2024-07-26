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Гризманн может перейти в «Лос-Анджелес»

вчера, 17:31

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн имеет шансы перейти в «Лос-Анджелес».

Ранее в команду из Калифорнии перешли голкипер Уго Льорис и нападающий Оливье Жиру.

Соглашение Гризманна с командой из Мадрида рассчитано до лета 2025 года.

Француз может пополнить состав коллектива из МЛС в следующем году как свободный агент либо этим летом за 10 миллионов евро.

Футболист хочет сыграть на чемпионате мира-2026, это может помешать трансферу.

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25 июля
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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 21:07
Можно..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:29
Гризманн давно говорил что твердо решил переехать в МЛС.
его слова были после отказа от саудовских денег, где то 2023.
тогда он сказал что Атлетико его последний клуб в Европею
один из причин играть и жить в Америке - это баскетбол, НБА.
а француз большой фанат баскетбола.
и конечно, еще разок играть против Месси для профессионала большая честь.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:21
Может уже и пора искать команду для пополнения бюджета.
dz9zu4tc3qrn
dz9zu4tc3qrn
вчера в 19:12
Переход Антуана Гризманна в клуб «Лос-Анджелес» из Major League Soccer (MLS) выглядит вероятным, учитывая его текущий контракт с «Атлетико Мадрид», который истекает летом 2025 года. Гризманн может стать свободным агентом или перейти за 10 миллионов евро. Однако его стремление участвовать в Чемпионате Мира 2026 года может повлиять на его решение о переезде в Калифорнию.
e3ak8thsxk7t
e3ak8thsxk7t
вчера в 18:50
Конечно так готовятся все старички к закату карьеры
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:26
Пенсионная лига ждёт звёзд...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:52
Ну а чего не перейти - кореша уже там есть...)
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