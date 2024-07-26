Гризманн может перейти в «Лос-Анджелес»

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вчера, 17:31

Нападающий «Атлетико» имеет шансы перейти в «Лос-Анджелес».

Ранее в команду из Калифорнии перешли голкипер Уго Льорис и нападающий Оливье Жиру.

Соглашение Гризманна с командой из Мадрида рассчитано до лета 2025 года.

Француз может пополнить состав коллектива из МЛС в следующем году как свободный агент либо этим летом за 10 миллионов евро.

Футболист хочет сыграть на чемпионате мира-2026, это может помешать трансферу.