Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Оренбурге» заявили, что готовы подписать Месси и Роналду

вчера, 21:01

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферной кампании команды.

По плану у нас в понедельник медосмотр крайнего защитника из «Галатасарая» Караташа, дальше мы никого не планируем. Возможно, освободятся Месси или Роналду, грех будет от них отказаться (смеется). В остальном, комплектование состава завершено.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Севилье» прокомментировали слухи об интересе к Чалову
Вчера, 15:31
Слухи«Севилья» интересуется Чаловым
Вчера, 11:37
Голенков готов рассмотреть варианты от других клубов
27 июля
«Химки» пока не планируют подписывать Шунина
27 июля
Маленький Маркос из Будапешта. Пришёл при Черчесове, играл при Станковиче
27 июляОлег Лыткин в блоге Будем знакомыКомментарии2
Слухи«Фламенго» вышел из переговоров по трансферу Клаудиньо
26 июля
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:45
Шутка за 300.
112910415
112910415
сегодня в 05:29
не очень понятно ...
предварительные переговоры с Месси и Роналду уже были ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Это всё дешёвый ( палёный ) алкоголь..., не иначе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:58
Победа над Спартаком и табличное 5-е место после двух туров вскружили голову...и мечты стали озвучиваться...
Удачи Месси в Оренбурге....хотя Лионель наверное будет торговаться...и ранее второго круга мы его там не увидим....
kkjxp2wh923g
kkjxp2wh923g
вчера в 21:48
Лучше своих хороших подписать.
c8npbu6k56sv
c8npbu6k56sv
вчера в 21:28
Настроение пока хорошее, но ведь надо думать о результатах сезона
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:17
Шутка для закадрового смеха
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Попиарился на звёздах. А вдруг дайвер захочет в Европу вернуться, голов поколотить...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:02
На лавку если только....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 