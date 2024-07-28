В «Оренбурге» заявили, что готовы подписать Месси и Роналду

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферной кампании команды.
По плану у нас в понедельник медосмотр крайнего защитника из «Галатасарая» Караташа, дальше мы никого не планируем. Возможно, освободятся Месси или Роналду, грех будет от них отказаться (смеется). В остальном, комплектование состава завершено.
предварительные переговоры с Месси и Роналду уже были ?
предварительные переговоры с Месси и Роналду уже были ?
Удачи Месси в Оренбурге....хотя Лионель наверное будет торговаться...и ранее второго круга мы его там не увидим....
Удачи Месси в Оренбурге....хотя Лионель наверное будет торговаться...и ранее второго круга мы его там не увидим....