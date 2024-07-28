В «Оренбурге» заявили, что готовы подписать Месси и Роналду

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферной кампании команды.

По плану у нас в понедельник медосмотр крайнего защитника из «Галатасарая» Караташа, дальше мы никого не планируем. Возможно, освободятся Месси или Роналду, грех будет от них отказаться (смеется). В остальном, комплектование состава завершено.