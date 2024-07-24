Актёр и совладелец «Рексхэма» пригласил Салаха в команду

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вчера, 17:47

Совладелец «Рексхэма» Райан Рейнольдс в шутку пригласил нападающего «Ливерпуля» в валлийскую команду.

Голливудский актёр, а также его партнёр по фильму «Дэдпул и Россомаха» Хью Джекман дали интервью для Премьер-Лиги. Когда их спросили о египетском форварде, Джекман в ответ похвалил футболиста, отметив его профессионализм и долголетие. После этого Рейнольдс обратился к игроку и сказал:

Мо, тебя бы тепло приняли на «Рейскорс Граунд» в Северном Уэльсе. Подумай об этом.

По итогам сезона-2023/24 «Рексхэм» вышел в английскую Лигу Один (третий дивизион).