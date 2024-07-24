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Актёр и совладелец «Рексхэма» пригласил Салаха в команду

вчера, 17:47

Совладелец «Рексхэма» Райан Рейнольдс в шутку пригласил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в валлийскую команду.

Голливудский актёр, а также его партнёр по фильму «Дэдпул и Россомаха» Хью Джекман дали интервью для Премьер-Лиги. Когда их спросили о египетском форварде, Джекман в ответ похвалил футболиста, отметив его профессионализм и долголетие. После этого Рейнольдс обратился к игроку и сказал:

Мо, тебя бы тепло приняли на «Рейскорс Граунд» в Северном Уэльсе. Подумай об этом.

По итогам сезона-2023/24 «Рексхэм» вышел в английскую Лигу Один (третий дивизион).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:30
Вот если бы задумали снять продолжение фильма с дежурным названием " Фараон , Дэдпул и Россомаха " и пригласили бы Салаха , то Махомед наверняка согласился...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:04
Щас еще в Брянск позовут)) у них опыт есть)))
drug01
drug01
вчера в 18:03
Надо помочь актёру!желаем удачной игры
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:59
После этих слов Салах задумался))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
Шутка прошла на ура 🙌 ☝️😉
gcns25j3dze9
gcns25j3dze9
вчера в 17:50, ред.
Это может быть интересным развитием карьеры для Салаха, который хочет попробовать новые вызовы и испытать свои силы в английскую Лигу Один (третий дивизион).
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