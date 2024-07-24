Актёр и совладелец «Рексхэма» пригласил Салаха в команду

Совладелец «Рексхэма» Райан Рейнольдс в шутку пригласил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в валлийскую команду.
Голливудский актёр, а также его партнёр по фильму «Дэдпул и Россомаха» Хью Джекман дали интервью для Премьер-Лиги. Когда их спросили о египетском форварде, Джекман в ответ похвалил футболиста, отметив его профессионализм и долголетие. После этого Рейнольдс обратился к игроку и сказал:
Мо, тебя бы тепло приняли на «Рейскорс Граунд» в Северном Уэльсе. Подумай об этом.
По итогам сезона-2023/24 «Рексхэм» вышел в английскую Лигу Один (третий дивизион).