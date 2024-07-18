Тюкавин рассказал, как Личка ругается на него на чешском

Нападающий «Динамо» высказался о наставнике московского клуба .

Видно, насколько он открытый, общительный, улыбчивый. На базе знает каждого работника, со всеми здоровается. Приятный человек, с которым всегда можно пошутить. Если я на тренировке сделаю что-то неудачно, говорит: «Курва Тюка». Иногда можем в приставку поиграть — в NHL . Хотя в этом ему надо прибавлять, а то часто проигрывает.