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Тюкавин рассказал, как Личка ругается на него на чешском

вчера, 13:17

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о наставнике московского клуба Марцеле Личке.

Видно, насколько он открытый, общительный, улыбчивый. На базе знает каждого работника, со всеми здоровается. Приятный человек, с которым всегда можно пошутить. Если я на тренировке сделаю что-то неудачно, говорит: «Курва Тюка». Иногда можем в приставку поиграть — в NHL. Хотя в этом ему надо прибавлять, а то часто проигрывает.

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Все комментарии
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8bwqcvcfpvnr
вчера в 14:00
Да уж, курв в РПЛ хватает, а вот мастеров совсем мало
Capral
Capral
вчера в 13:37, ред.
Ну и- чем он гордится? "Засранцем", вместе с остальными- Костя уже был, теперь- вот, "курва" И после всего этого, Личку можно считать приличным человеком?! Дело даже не в том, что Марцел произнес это слово. В польском языке- это не столько оскорбление, сколько возмущение. Дело в том, что Личка- ПРОСТАК, и как тренер, и как человек. В былые времена, в советские- его бы к базе в Новогорске к воротам не подпустили!!! После интеллигента А.А.Севидова, смотреть на это убожество- больно... Однако, удивляться нечему, если клубом руководит мерзавец и лицемер гафин, который, мало чем отличается от Лички. Незря, я прекратил боление за банкирский клуб.

А вообще, считаю, что, поскольку, Орден Ленина вырезали из стяга Динамо, можно и литеру "Д", также убрать и вставить ВТБ. Ну в самом деле- погоны посрывали, званий лишили, на 70% клуб, юридически под ВТБ, стадион- полностью от ВТБ, теперь, можно смело называться банкирской командой...))) Называется- дожились.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:21
Вот и погоняло подъехало Курва Тюка))
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