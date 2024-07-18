Тюкавин рассказал, как Личка ругается на него на чешском

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о наставнике московского клуба Марцеле Личке.
Видно, насколько он открытый, общительный, улыбчивый. На базе знает каждого работника, со всеми здоровается. Приятный человек, с которым всегда можно пошутить. Если я на тренировке сделаю что-то неудачно, говорит: «Курва Тюка». Иногда можем в приставку поиграть — в NHL. Хотя в этом ему надо прибавлять, а то часто проигрывает.
А вообще, считаю, что, поскольку, Орден Ленина вырезали из стяга Динамо, можно и литеру "Д", также убрать и вставить ВТБ. Ну в самом деле- погоны посрывали, званий лишили, на 70% клуб, юридически под ВТБ, стадион- полностью от ВТБ, теперь, можно смело называться банкирской командой...))) Называется- дожились.
А вообще, считаю, что, поскольку, Орден Ленина вырезали из стяга Динамо, можно и литеру "Д", также убрать и вставить ВТБ. Ну в самом деле- погоны посрывали, званий лишили, на 70% клуб, юридически под ВТБ, стадион- полностью от ВТБ, теперь, можно смело называться банкирской командой...))) Называется- дожились.