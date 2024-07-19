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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Руководитель «Фламенго» перепутал главу «Зенита» с экс-президентом России

сегодня, 00:31

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз, рассказывая о переговорах с «Зенитом» по поводу перехода полузащитника Клаудиньо, перепутал председателя правления петербургского клуба Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.

Тот, кто находится по другую сторону, был президентом России в течение 5 лет. Мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и авторитета.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 10:02
Одна шайка
w6wdp33mh2qd
w6wdp33mh2qd ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 09:30
Матвиенко коллективами занимается, типа Любэ, Иванушки, фабрика, корни и т.д.
Мужик знает толк в шоу бизнесе.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 09:03
А. Медведев в ответ : Месси нет, но вы держитесь.. 🤭
drug01
drug01
сегодня в 08:23
Для них все Медведевы на одно лицо!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:00
Лето , Жара , чего не бывает с человеком..
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:59
Хорошо так перепутал..... ему надо было бы фото обоих показать...
adekvat
adekvat
сегодня в 07:21
Хорошо хоть с Матвиенко не перепутал.
LOpp
LOpp
сегодня в 07:10
Хорошо, что не перепутал с фигуристкой Евгенией Медведевой

kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:04
Круто ты попал на ТВ - ты звезда
И теперь народ удивил Маркос Браз
ha8nag58puz9
ha8nag58puz9
сегодня в 07:00
А мы для них все на одно лицо, как для нас негры или китайцы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Загрузи русского иностранными фамилиями-он тоже сможет запутаться кто есть кто...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:54
Ничего страшного не произошло.
Медведь и есть Медведь !))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:25
Ну и ничего...
Байден и не такое говорил
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:23
Этот человек просто тупой
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 05:48
Вот уж действительно!Не поспоришь)))
ud8vrve793kt
ud8vrve793kt
сегодня в 05:10
Всё правильно - одна компашка с кооператива "Озеро"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:06, ред.
Это наверное сказывается жара , да и вообще в мире , заметна тенденция и у многих в головах путаница связанная с президентами...)))
Гость
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