Руководитель «Фламенго» перепутал главу «Зенита» с экс-президентом России

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз, рассказывая о переговорах с «Зенитом» по поводу перехода полузащитника Клаудиньо, перепутал председателя правления петербургского клуба Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.
Тот, кто находится по другую сторону, был президентом России в течение 5 лет. Мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и авторитета.
Мужик знает толк в шоу бизнесе.
Мужик знает толк в шоу бизнесе.
И теперь народ удивил Маркос Браз
И теперь народ удивил Маркос Браз
Медведь и есть Медведь !))
Медведь и есть Медведь !))
Байден и не такое говорил
Байден и не такое говорил