Руководитель «Фламенго» перепутал главу «Зенита» с экс-президентом России

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз, рассказывая о переговорах с «Зенитом» по поводу перехода полузащитника , перепутал председателя правления петербургского клуба с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.

Тот, кто находится по другую сторону, был президентом России в течение 5 лет. Мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и авторитета.