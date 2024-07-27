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Артета заявил, что «Арсеналу» нужно набрать 114 очков, чтобы обойти «Сити»

вчера, 13:58

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что команде нужно прибавить для того, чтобы повысить шансы на победу в АПЛ.

Посыл ясен: нам нужно больше от всех, включая меня. Мне нужно повысить стандарты, привнести то, чего я ещё не привнёс. Индивидуально и коллективно. Чем больше мы будем делать, тем больше у нас будет шансов выиграть Премьер-Лигу. Это то, чего мы хотим в принципе. Просто нужно работать каждый день с энтузиазмом и пониманием трудностей. И когда трудности возникнут, следует держаться вместе и эффективно преодолевать их.

Когда специалиста спросили, что нужно, чтобы обойти «Манчестер Сити» и завоевать титул, он ответил:

[Набрать] 114 очков! Если мы это сделаем, то точно выиграем лигу. Такова цель, а дальше посмотрим, что получится. Нужно заслужить право на победу и иметь наибольшие шансы одержать верх над соперником. Когда у нас возникнут трудности, мы всё равно должны быть лучше соперников. Это действительно наша цель.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:49
Артета преувеличивает. 112 очков тоже гарантируют титул, но вряд ли кому-то под силу столько набрать. Все команды будут терять очки. АПЛ очень конкурентная лига, где сложно стабильно набирать очки.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:23
Думаю Арсенал в этом сезоне свое заберет , Сити тоже надоели уже эти кубки
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:06
Не в очках дело.
Нужно правильно распределять людской ресурс на основе знаний о возможностях своих игроков. Причем не только их физических возможностей, но и психики. Есть основа и есть скамейка..., ну а баланс их вовлечения в игру - тот самый Ключ к чемпионству. Гвардиола и Анчилоти это делать умеют; научится Артета, возьмёт АПЛ.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:50
Сперва нужно набирать больше 90 очков, нет? 2 сезона подряд начали праздновать, когда еле-еле до 80 добирались. Это Клопп мог бы сказать про 100+ очков.
EIIiada
EIIiada
вчера в 15:37
114 очков? Это надо все 38 туров выиграть. Это никому не под силу.
9xu656rpkfj4
9xu656rpkfj4
вчера в 15:08
Остался пустяк набрать 115очков
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:05
Смелое заявление. Может 90 очков хватит для чемпионство))) если ты на первом месте
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:29
Тогда Сити надо набрать 115)))
Вещий
Вещий
вчера в 14:04
Все будет зависеть сколько МС потеряет...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:00
Достаточно будет и 112 очков))
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