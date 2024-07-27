Артета заявил, что «Арсеналу» нужно набрать 114 очков, чтобы обойти «Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что команде нужно прибавить для того, чтобы повысить шансы на победу в АПЛ.
Посыл ясен: нам нужно больше от всех, включая меня. Мне нужно повысить стандарты, привнести то, чего я ещё не привнёс. Индивидуально и коллективно. Чем больше мы будем делать, тем больше у нас будет шансов выиграть Премьер-Лигу. Это то, чего мы хотим в принципе. Просто нужно работать каждый день с энтузиазмом и пониманием трудностей. И когда трудности возникнут, следует держаться вместе и эффективно преодолевать их.
Когда специалиста спросили, что нужно, чтобы обойти «Манчестер Сити» и завоевать титул, он ответил:
[Набрать] 114 очков! Если мы это сделаем, то точно выиграем лигу. Такова цель, а дальше посмотрим, что получится. Нужно заслужить право на победу и иметь наибольшие шансы одержать верх над соперником. Когда у нас возникнут трудности, мы всё равно должны быть лучше соперников. Это действительно наша цель.
Нужно правильно распределять людской ресурс на основе знаний о возможностях своих игроков. Причем не только их физических возможностей, но и психики. Есть основа и есть скамейка..., ну а баланс их вовлечения в игру - тот самый Ключ к чемпионству. Гвардиола и Анчилоти это делать умеют; научится Артета, возьмёт АПЛ.
Нужно правильно распределять людской ресурс на основе знаний о возможностях своих игроков. Причем не только их физических возможностей, но и психики. Есть основа и есть скамейка..., ну а баланс их вовлечения в игру - тот самый Ключ к чемпионству. Гвардиола и Анчилоти это делать умеют; научится Артета, возьмёт АПЛ.