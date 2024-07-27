Артета заявил, что «Арсеналу» нужно набрать 114 очков, чтобы обойти «Сити»

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вчера, 13:58

Главный тренер лондонского «Арсенала» заявил, что команде нужно прибавить для того, чтобы повысить шансы на победу в АПЛ .

Посыл ясен: нам нужно больше от всех, включая меня. Мне нужно повысить стандарты, привнести то, чего я ещё не привнёс. Индивидуально и коллективно. Чем больше мы будем делать, тем больше у нас будет шансов выиграть Премьер-Лигу. Это то, чего мы хотим в принципе. Просто нужно работать каждый день с энтузиазмом и пониманием трудностей. И когда трудности возникнут, следует держаться вместе и эффективно преодолевать их.

Когда специалиста спросили, что нужно, чтобы обойти «Манчестер Сити» и завоевать титул, он ответил: