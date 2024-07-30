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Захарян перенесёт операцию из-за травмы

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:11
Можно подумать, что он как топ футболист начинался.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:22
Я думаю, что Захарян закончился как футболист для топ лиг.
Capral
Capral
вчера в 16:58, ред.
Чисто по-человечески, конечно, пожелаю ему скорейшего выздоровления!!!

А если чисто по футбольному, то предупреждал, как только, он намылился в Испанию- не для него этот геморрой!!! Молодой, неопытный, необстрелянный пацан, да еще и здоровьем не блещет, и многое другое... Травмы конечно дело такое- любого могут достать, но если парень слаб и неготов к жизни за бугром- ему вдвойне будет сложно... По большому счёту, Заха- изнеженный, избалованный ребенок.

Ну а руководству- повод подумать, за кого столько денег вбухали, а сейчас еще и лечение. Ну правда, наверняка- это входит в страховку игрока, но всё-равно, кому нужен такой работник. Думаю, Сперцян пришелся бы больше ко двору и по манере игры, и по физике, и по многому другому... Заха подлечится, отлежится, а там видно будет- сможет вернуться на нужный уровень или нет.

После таких травм, не каждый, даже опытный, бывалый игрок сразу снова вольеься в игру, инстинкт самосохранения- никто не отменял...
shlomo
shlomo
вчера в 15:48
Очень и очень не вовремя полученная травма.... да еще и операция а потом восстановление. Пока не задалось.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:46
Очень плохо! По ходу сезон потерян
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:42
Это на 3-4 месяца. Голеностоп это плохое место. Дивеев полгода был на больничном после такой операции
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:29
Остаётся пожелать Арсену скорейшего выздоровления!
Гость
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