Захарян перенесёт операцию из-за травмы

Полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну предстоит перенести операцию из-за травмы голеностопа.
Россиянин травмировался на тренировке 17 июля.
Операция пройдёт в Барселоне.
Полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну предстоит перенести операцию из-за травмы голеностопа.
Россиянин травмировался на тренировке 17 июля.
Операция пройдёт в Барселоне.
А если чисто по футбольному, то предупреждал, как только, он намылился в Испанию- не для него этот геморрой!!! Молодой, неопытный, необстрелянный пацан, да еще и здоровьем не блещет, и многое другое... Травмы конечно дело такое- любого могут достать, но если парень слаб и неготов к жизни за бугром- ему вдвойне будет сложно... По большому счёту, Заха- изнеженный, избалованный ребенок.
Ну а руководству- повод подумать, за кого столько денег вбухали, а сейчас еще и лечение. Ну правда, наверняка- это входит в страховку игрока, но всё-равно, кому нужен такой работник. Думаю, Сперцян пришелся бы больше ко двору и по манере игры, и по физике, и по многому другому... Заха подлечится, отлежится, а там видно будет- сможет вернуться на нужный уровень или нет.
После таких травм, не каждый, даже опытный, бывалый игрок сразу снова вольеься в игру, инстинкт самосохранения- никто не отменял...
А если чисто по футбольному, то предупреждал, как только, он намылился в Испанию- не для него этот геморрой!!! Молодой, неопытный, необстрелянный пацан, да еще и здоровьем не блещет, и многое другое... Травмы конечно дело такое- любого могут достать, но если парень слаб и неготов к жизни за бугром- ему вдвойне будет сложно... По большому счёту, Заха- изнеженный, избалованный ребенок.
Ну а руководству- повод подумать, за кого столько денег вбухали, а сейчас еще и лечение. Ну правда, наверняка- это входит в страховку игрока, но всё-равно, кому нужен такой работник. Думаю, Сперцян пришелся бы больше ко двору и по манере игры, и по физике, и по многому другому... Заха подлечится, отлежится, а там видно будет- сможет вернуться на нужный уровень или нет.
После таких травм, не каждый, даже опытный, бывалый игрок сразу снова вольеься в игру, инстинкт самосохранения- никто не отменял...