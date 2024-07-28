Месси и Беллингем живут на уколах. Один из грязных секретов футбола – принуждение к игре

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28 июля 2024, 22:50

Звёздам не позволяют брать паузы.

Кейн, Беллингем и Месси – заложники индустрии

Проблема нагрузок возникла около десяти лет назад. Но что изменилось за это время? Тренировки стали интенсивнее. Дней для отдыха меньше. Форсирование возвращения после травм – новая реальность. Хотя свыше 60 матчей за сезон играют 0.3 % мастеров, но стало проще сломать того, кто проводит 30-50 игр. Хроническая усталость может быть даже из-за тренировок.

Месси рыдал на скамейке сборной Аргентины после травмы в финале Кубка Америки. Не было понятно, сумеет ли команда Мартинесов отразить атаки сильной Колумбии и взять кубок. Месси плакал, ведь его били, били и добили. Позже увидели Лионеля его с бандажом на ноге. Аргентинцу давно стоило отдохнуть. Часто тревожили мелкие травмы в «Интере Майами».

Но представьте истерику Инфантино, если бы Месси не сыграл на Кубке Америки в США . А мэр Лондона – фанат «Ливерпуля», высказался за проведение матчей АПЛ в США . Олигархи хотят зарабатывать на большом футболе. Покупают клубы, социальные сети, телеканалы и дают деньги на кампании политиков. В ответ требуют полную лояльность от своих дорогих «игрушек».

Хотя в сборной Англии знали, что у Кейна проблемы со спиной, на уколах сыграл на Евро-2024. Травмы тянутся с весны, когда Харри не смог показать максимум в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала». Понятно, что Месси и Кейн – капитаны сборных, сами рвались на поле. Беллингем хотел играть, хотя врачи в Мадриде сразу сказали, что впереди операция на плече.

Джуду с Мбаппе – у Килиана болит спина, не дали права на отдых. На Евро-2024, где сборные провели шикарный первый тур, пошли сомнительные по качеству матчи. Вина комплексная. Некоторые тренеры предложили трусливый футбол. Но многие футболисты выдохлись. Юный Ямаль выступил лучше опытного Мбаппе. Кейн и Беллингем играли после обезболивающих уколов.

Чиновники не разрешат снизить нагрузки в футболе

Глава ФИФА Инфантино следит за имиджем. Джанни разозлился, когда высмеяли его танцы на свадьбе миллиардера из Индии. Также злится на фотографов в день открытия Олимпиады в Париже. Репортеры сделали фото лысого швейцарца в прозрачном дождевике. Угадайте с первой попытки, как называют Инфантино фанаты, увидев лысую голову в прозрачном целлофане.

Но разве люди, которые стоят за нечеловеческими нагрузками в футболе, не заслужили насмешек? Говорят, футбол стал скучнее. Но людям надо отдыхать, чтобы созидать. Беллингем не может как Гаскойн уйти в запой, на его плечах бизнес-империя. Джуду надо ходить по воде, в рекламном ролике «прогуливался» наполненным бассейном, хотя в 21 год должен идти на танцы.

Желание получить биороботов убивает творчество в футболе. Об этом говорят детские тренеры. В больших академиях просили искать акселератов, а не парней с техникой. Лишь в последние годы увидели перемены. Тренеры поняли, что как не убивай в детях творчество, на поверхность выйдут Ямаль, Гарначо, Мусиала и Вирц, ребята с желанием играть в техничной старой манере.

Но их могут сломать нагрузки. Месси не пил, не танцевал и не менять женщин, как Роналдиньо. Зато у Лионеля были стейки, шоколадки и газировка. Не следил за питанием, когда показывал лучший футбол. Рацион нужен позже, чтобы играть до 37 лет. Но если не давать послабления молодым ни в досуге, ни в еде, то сломаются. Растущая угроза в футболе, «выгорают» морально.

Спонсоры подталкивают звёзд к матчам с травмами

Понимаем, почему голкипер сборной Испании Симон играл с травмой на Евро. Турнир всей жизни, сознательно рискнул, зная потенциальную награду – титул чемпиона. Симон недавно сделал операцию. Но куда больше историй мягкого принуждения. Беллингему надо поправить плечо, но вылетит на пару месяцев. А спонсорам нужна связка Джуда и Мбаппе.

В контрактах есть пункты о травмах. Спонсоры требуют постить рекламу, пока футболист в лазарете. Но если охваты невысокие, то на игрока злятся, словно контролирует собственное здоровье. А от молодых звезд, чью карьеру испортили повреждения, мгновенно отворачиваются. Ни клубы, ни корпорации не думают, как выжить, если в 30 лет остался без доходов.

Люди – расходный материал. Уйдут Роналду и Месси – найдут новые лица для баннеров. Луис Суарес живет с болью, стараясь остаться в футболе. Разумеется, всегда можно сказать, что зрелые футболисты сами виноваты. Агенты и семья хотят выжать максимум денег. Но разве дело только в этом? Нагрузки становятся жесткими, ставка на рост матчей – вина спонсоров.

Яркость футбола явно страдает из-за усталости игроков

Бразилец Роналдо смотрит теннис, а не футбол. Легенду смущает скучная игра из-за перепадов темпа. Иногда один тайм матча не похож на другой. Есть причина – усталость. Беллингем в 21 год провел за 11 месяцев 54 игры за клуб и сборную. И это Анчелотти ещё берег Джуда как мог. Почему Бруну Фернандеш не всегда хорош в решающих играх Португалии?

Ответ прост – у Бруну 5 399 игровых минут за сезон. Салиба порой странно ошибается, но защитник «Арсенала» и сборной Франции провел в 23 годы свыше 5 000 минут на поле. Впрочем, тренировки и вечные перелеты тоже важны. Альварес не всегда в основе «Манчестер Сити», но с 6 августа прошлого года без отдыха, ведь выступал на Кубке Америки.

А теперь Альварес на Олимпиаде. Когда вернется, то в клубе сразу прикажут показывать максимум. Профсоюз футболистов АПЛ уже подал в суд на ФИФА . Именно жадность чиновников делает футбол скучнее. Но игрокам не позволять отдыхать, ведь богатые фанаты платят за живой футбол. В США требуют вернуть деньги за билеты, если не увидят в игре Месси.

У «Челси» 5 матчей на сборах за 13 дней, ведь Боэли надо перекрыть убытки. Богатые ошибаются, а их «рабы» отдуваются. В ближайшие годы у футболистов, вроде Гризманна и Фернандеша, которые редко пропускают матчи, наберется за год под 80 поединков, что ненормально. Врачи проводят исследования, как новые нагрузки влияют на число и характер травм.

Раз чаще страдает спина, то это сигнал от организма. Но богачам плевать на такую «мелочь», как здоровье ведущих игроков. Год назад Месси из-за травмы не сыграл в спарринге в Гонконге. Спонсору пришлось вернуть 50 % стоимости билетов, китайцы заговорили о «проявлении неуважения». Безумная претензия, прихоти богачей не излечивают.

Также опасна практика частых матчей на уколах. Это не морфий с викодином, чтобы сделать наркоманами, но препараты сильные, сбивают с толку. Не чувствуешь боль, идешь в борьбу, не понимая последствия. Многие травмы – результат обезболивания до матча. Экс-голкипер «Ливерпуля» Адриан, который «оформил» трансфер Салаха в «Бетис», прав: