Месси и Беллингем живут на уколах. Один из грязных секретов футбола – принуждение к игре

Звёздам не позволяют брать паузы.
Кейн, Беллингем и Месси – заложники индустрии
Проблема нагрузок возникла около десяти лет назад. Но что изменилось за это время? Тренировки стали интенсивнее. Дней для отдыха меньше. Форсирование возвращения после травм – новая реальность. Хотя свыше 60 матчей за сезон играют 0.3 % мастеров, но стало проще сломать того, кто проводит 30-50 игр. Хроническая усталость может быть даже из-за тренировок.
Месси рыдал на скамейке сборной Аргентины после травмы в финале Кубка Америки. Не было понятно, сумеет ли команда Мартинесов отразить атаки сильной Колумбии и взять кубок. Месси плакал, ведь его били, били и добили. Позже увидели Лионеля его с бандажом на ноге. Аргентинцу давно стоило отдохнуть. Часто тревожили мелкие травмы в «Интере Майами».
Но представьте истерику Инфантино, если бы Месси не сыграл на Кубке Америки в США. А мэр Лондона – фанат «Ливерпуля», высказался за проведение матчей АПЛ в США. Олигархи хотят зарабатывать на большом футболе. Покупают клубы, социальные сети, телеканалы и дают деньги на кампании политиков. В ответ требуют полную лояльность от своих дорогих «игрушек».
Хотя в сборной Англии знали, что у Кейна проблемы со спиной, на уколах сыграл на Евро-2024. Травмы тянутся с весны, когда Харри не смог показать максимум в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала». Понятно, что Месси и Кейн – капитаны сборных, сами рвались на поле. Беллингем хотел играть, хотя врачи в Мадриде сразу сказали, что впереди операция на плече.
Джуду с Мбаппе – у Килиана болит спина, не дали права на отдых. На Евро-2024, где сборные провели шикарный первый тур, пошли сомнительные по качеству матчи. Вина комплексная. Некоторые тренеры предложили трусливый футбол. Но многие футболисты выдохлись. Юный Ямаль выступил лучше опытного Мбаппе. Кейн и Беллингем играли после обезболивающих уколов.
Чиновники не разрешат снизить нагрузки в футболе
Глава ФИФА Инфантино следит за имиджем. Джанни разозлился, когда высмеяли его танцы на свадьбе миллиардера из Индии. Также злится на фотографов в день открытия Олимпиады в Париже. Репортеры сделали фото лысого швейцарца в прозрачном дождевике. Угадайте с первой попытки, как называют Инфантино фанаты, увидев лысую голову в прозрачном целлофане.
Но разве люди, которые стоят за нечеловеческими нагрузками в футболе, не заслужили насмешек? Говорят, футбол стал скучнее. Но людям надо отдыхать, чтобы созидать. Беллингем не может как Гаскойн уйти в запой, на его плечах бизнес-империя. Джуду надо ходить по воде, в рекламном ролике «прогуливался» наполненным бассейном, хотя в 21 год должен идти на танцы.
Желание получить биороботов убивает творчество в футболе. Об этом говорят детские тренеры. В больших академиях просили искать акселератов, а не парней с техникой. Лишь в последние годы увидели перемены. Тренеры поняли, что как не убивай в детях творчество, на поверхность выйдут Ямаль, Гарначо, Мусиала и Вирц, ребята с желанием играть в техничной старой манере.
Но их могут сломать нагрузки. Месси не пил, не танцевал и не менять женщин, как Роналдиньо. Зато у Лионеля были стейки, шоколадки и газировка. Не следил за питанием, когда показывал лучший футбол. Рацион нужен позже, чтобы играть до 37 лет. Но если не давать послабления молодым ни в досуге, ни в еде, то сломаются. Растущая угроза в футболе, «выгорают» морально.
Спонсоры подталкивают звёзд к матчам с травмами
Понимаем, почему голкипер сборной Испании Симон играл с травмой на Евро. Турнир всей жизни, сознательно рискнул, зная потенциальную награду – титул чемпиона. Симон недавно сделал операцию. Но куда больше историй мягкого принуждения. Беллингему надо поправить плечо, но вылетит на пару месяцев. А спонсорам нужна связка Джуда и Мбаппе.
В контрактах есть пункты о травмах. Спонсоры требуют постить рекламу, пока футболист в лазарете. Но если охваты невысокие, то на игрока злятся, словно контролирует собственное здоровье. А от молодых звезд, чью карьеру испортили повреждения, мгновенно отворачиваются. Ни клубы, ни корпорации не думают, как выжить, если в 30 лет остался без доходов.
Люди – расходный материал. Уйдут Роналду и Месси – найдут новые лица для баннеров. Луис Суарес живет с болью, стараясь остаться в футболе. Разумеется, всегда можно сказать, что зрелые футболисты сами виноваты. Агенты и семья хотят выжать максимум денег. Но разве дело только в этом? Нагрузки становятся жесткими, ставка на рост матчей – вина спонсоров.
Яркость футбола явно страдает из-за усталости игроков
Бразилец Роналдо смотрит теннис, а не футбол. Легенду смущает скучная игра из-за перепадов темпа. Иногда один тайм матча не похож на другой. Есть причина – усталость. Беллингем в 21 год провел за 11 месяцев 54 игры за клуб и сборную. И это Анчелотти ещё берег Джуда как мог. Почему Бруну Фернандеш не всегда хорош в решающих играх Португалии?
Ответ прост – у Бруну 5 399 игровых минут за сезон. Салиба порой странно ошибается, но защитник «Арсенала» и сборной Франции провел в 23 годы свыше 5 000 минут на поле. Впрочем, тренировки и вечные перелеты тоже важны. Альварес не всегда в основе «Манчестер Сити», но с 6 августа прошлого года без отдыха, ведь выступал на Кубке Америки.
А теперь Альварес на Олимпиаде. Когда вернется, то в клубе сразу прикажут показывать максимум. Профсоюз футболистов АПЛ уже подал в суд на ФИФА. Именно жадность чиновников делает футбол скучнее. Но игрокам не позволять отдыхать, ведь богатые фанаты платят за живой футбол. В США требуют вернуть деньги за билеты, если не увидят в игре Месси.
У «Челси» 5 матчей на сборах за 13 дней, ведь Боэли надо перекрыть убытки. Богатые ошибаются, а их «рабы» отдуваются. В ближайшие годы у футболистов, вроде Гризманна и Фернандеша, которые редко пропускают матчи, наберется за год под 80 поединков, что ненормально. Врачи проводят исследования, как новые нагрузки влияют на число и характер травм.
Раз чаще страдает спина, то это сигнал от организма. Но богачам плевать на такую «мелочь», как здоровье ведущих игроков. Год назад Месси из-за травмы не сыграл в спарринге в Гонконге. Спонсору пришлось вернуть 50 % стоимости билетов, китайцы заговорили о «проявлении неуважения». Безумная претензия, прихоти богачей не излечивают.
Также опасна практика частых матчей на уколах. Это не морфий с викодином, чтобы сделать наркоманами, но препараты сильные, сбивают с толку. Не чувствуешь боль, идешь в борьбу, не понимая последствия. Многие травмы – результат обезболивания до матча. Экс-голкипер «Ливерпуля» Адриан, который «оформил» трансфер Салаха в «Бетис», прав:
Мы люди, а не машины. Нужен баланс, чтобы фанаты по-прежнему получали удовольствие от футбола. Нам важно быть свежими и способными показать максимум. Нет кинематографа без актеров.
1. Длина тайма по 30 минут
2.Снизить количество команд в чемпионатах до 10. Что бы матчей стало 18.
3. ЛЧ надо играть по олимпийской системе. Проиграл вылетел . И матч что бы был один на нейтральном поле.
4.Кубки отменяем так как они никому не нужны.
Итого : за сезон игроки играют по 22 матча. Ну чудо же . При этом все отдохнувшие и от свежести показывают умопомрочительный футбол. А и кстати ЧМ и ЧЕ надо проводить раз в 8 лет. Так матчей станет еще меньше и здоровье у футболистов еще больше .
Ну как то так )))
1. Длина тайма по 30 минут
2.Снизить количество команд в чемпионатах до 10. Что бы матчей стало 18.
3. ЛЧ надо играть по олимпийской системе. Проиграл вылетел . И матч что бы был один на нейтральном поле.
4.Кубки отменяем так как они никому не нужны.
Итого : за сезон игроки играют по 22 матча. Ну чудо же . При этом все отдохнувшие и от свежести показывают умопомрочительный футбол. А и кстати ЧМ и ЧЕ надо проводить раз в 8 лет. Так матчей станет еще меньше и здоровье у футболистов еще больше .
Ну как то так )))
ФИФА тоже может сделать шаг навстречу - например, упразднить Лигу Наций. Абсолютно ненужный турнир. За 5 лет престижным так и не стал. Да и нет в нем надобности. ЛН задумывалась как замена товарищеским матчам и шанс средненьким сборным получить путевку на Евро. Сейчас, когда количество участников Евро хотят увеличить, смысла в ЛН просто нет. Середняки будут попадать на Евро через обычный отбор. Количество товарищеских игр сборных в Европе сократится из-за увеличения количества отборочных игр на ЧМ и Евро и будут играться только перед турнирами. В ЮА естественно всё останется по-старому.
ФИФА тоже может сделать шаг навстречу - например, упразднить Лигу Наций. Абсолютно ненужный турнир. За 5 лет престижным так и не стал. Да и нет в нем надобности. ЛН задумывалась как замена товарищеским матчам и шанс средненьким сборным получить путевку на Евро. Сейчас, когда количество участников Евро хотят увеличить, смысла в ЛН просто нет. Середняки будут попадать на Евро через обычный отбор. Количество товарищеских игр сборных в Европе сократится из-за увеличения количества отборочных игр на ЧМ и Евро и будут играться только перед турнирами. В ЮА естественно всё останется по-старому.
Даже в этом сезоне игр больше не станет. Новый формат ЛЧ предполагает всего на 2 игры больше старого формата. Клубы давно нашли лазейки, как сократить количество матчей. Например, Реал жертвует Кубком Испании ради ЛЧ и Ла Лиги. Клубы АПЛ жертвуют Кубком английской лиги и Кубком Англии. Некоторые прибегают к хитрости, заявляя, что у игроков травма, чтобы они не поехали на матчи сборных посреди сезона или специально получают карточки, чтобы пропустить следующие матчи.
Футбол не станет менее зрелищным. Игроки не будут умирать на поле. Всегда найдутся лазейки как сократить игровое время без ущерба команде. Игроки получают за это большие деньги, им грех жаловаться.
Что касается Беллингема и других, то это их выбор, а не требование богачей. Клубы не могут заставить игрока лечиться. Например, Неймара много лет уговаривают сделать операцию, чтобы устранить причину травм, а он предпочитает просто залечивать травму, но снова и снова получает травму. Джуд легко бы мог сделать операцию, но не захотел пропускать финал ЛЧ и Евро, поэтому играет на уколах. В случае с Месси это просто возраст.
Даже в этом сезоне игр больше не станет. Новый формат ЛЧ предполагает всего на 2 игры больше старого формата. Клубы давно нашли лазейки, как сократить количество матчей. Например, Реал жертвует Кубком Испании ради ЛЧ и Ла Лиги. Клубы АПЛ жертвуют Кубком английской лиги и Кубком Англии. Некоторые прибегают к хитрости, заявляя, что у игроков травма, чтобы они не поехали на матчи сборных посреди сезона или специально получают карточки, чтобы пропустить следующие матчи.
Футбол не станет менее зрелищным. Игроки не будут умирать на поле. Всегда найдутся лазейки как сократить игровое время без ущерба команде. Игроки получают за это большие деньги, им грех жаловаться.
Что касается Беллингема и других, то это их выбор, а не требование богачей. Клубы не могут заставить игрока лечиться. Например, Неймара много лет уговаривают сделать операцию, чтобы устранить причину травм, а он предпочитает просто залечивать травму, но снова и снова получает травму. Джуд легко бы мог сделать операцию, но не захотел пропускать финал ЛЧ и Евро, поэтому играет на уколах. В случае с Месси это просто возраст.
Вкалывать до седьмого пота, как Криштиану ( а иначе для успеха в большом спорте делать нечего) , - это моветон , отстой , а вот принял дозу , другую,- глядишь и силы появились и забегал быстрее и запрыгал выше.
Блаттеры, инфантины, олигархи и подконтрольные им структуры, в том числе и продажные СМИ, ввергают мировой спорт , в частности, футбол в рабство фарминдустрии. И это общеизвестный факт ! Народ требует зрелищ ! - Получайте ! Мораль , чистый спорт , честные соревнования ? - Всё по-боку ! Главное результат , БАБЛО !
И это , к сожалению, не только в спорте, футболе ! Эта наша сегодняшняя жизнь, реальность.
Вкалывать до седьмого пота, как Криштиану ( а иначе для успеха в большом спорте делать нечего) , - это моветон , отстой , а вот принял дозу , другую,- глядишь и силы появились и забегал быстрее и запрыгал выше.
Блаттеры, инфантины, олигархи и подконтрольные им структуры, в том числе и продажные СМИ, ввергают мировой спорт , в частности, футбол в рабство фарминдустрии. И это общеизвестный факт ! Народ требует зрелищ ! - Получайте ! Мораль , чистый спорт , честные соревнования ? - Всё по-боку ! Главное результат , БАБЛО !
И это , к сожалению, не только в спорте, футболе ! Эта наша сегодняшняя жизнь, реальность.
Получаешь большую З/П, будь добр - отработай
ВСЁ ЗАКОНОМЕРНО
Получаешь большую З/П, будь добр - отработай
ВСЁ ЗАКОНОМЕРНО