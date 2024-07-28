Джонс получил повреждение в матче с «Бетисом»

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс пропустил тренировку «красных».
Ранее футболист был заменён в товарищеском матче с «Бетисом» на 30-й минуте из-за повреждения.
В ближайшие дни игрок пройдёт медицинское обследование.
Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс пропустил тренировку «красных».
Ранее футболист был заменён в товарищеском матче с «Бетисом» на 30-й минуте из-за повреждения.
В ближайшие дни игрок пройдёт медицинское обследование.
если так продолжится, ничего не получится у Кертиса в Ливерпуле
если так продолжится, ничего не получится у Кертиса в Ливерпуле