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Джонс получил повреждение в матче с «Бетисом»

вчера, 21:39
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс пропустил тренировку «красных».

Ранее футболист был заменён в товарищеском матче с «Бетисом» на 30-й минуте из-за повреждения.

В ближайшие дни игрок пройдёт медицинское обследование.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 23:26
Он постоянно ломается
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:58
Здоровья парню! Надеюсь не очень серьёзно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:43
обидная травма.
если так продолжится, ничего не получится у Кертиса в Ливерпуле
Гость
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