Хёйлунд и Йоро получили травмы в игре с «Арсеналом»

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вчера, 08:33

Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в товарищеском матче с «Арсеналом» (1:2, 4:3 по пенальти).

Датчанин открыл счет на 10-й минуте, но на 16-й покинул поле из-за мышечной травмы.

Защитник «дьяволов» также был вынужден досрочно завершить свое выступление в поединке на 35-й минуте.