Хёйлунд и Йоро получили травмы в игре с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд получил повреждение в товарищеском матче с «Арсеналом» (1:2, 4:3 по пенальти).
Датчанин открыл счет на 10-й минуте, но на 16-й покинул поле из-за мышечной травмы.
Защитник «дьяволов» Лени Йоро также был вынужден досрочно завершить свое выступление в поединке на 35-й минуте.
Теперь посмотрим каких изменения в мед.штабе Тен хага. Вроде говорили что больше инноваций и ведущих враче привлекли))))
Теперь посмотрим каких изменения в мед.штабе Тен хага. Вроде говорили что больше инноваций и ведущих враче привлекли))))