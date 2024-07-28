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Хёйлунд и Йоро получили травмы в игре с «Арсеналом»

вчера, 08:33
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд получил повреждение в товарищеском матче с «Арсеналом» (1:2, 4:3 по пенальти).

Датчанин открыл счет на 10-й минуте, но на 16-й покинул поле из-за мышечной травмы.

Защитник «дьяволов» Лени Йоро также был вынужден досрочно завершить свое выступление в поединке на 35-й минуте.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:34
В МЮ какая-то эпидемия травм. В прошлом сезоне полсостава было в лазарете. Не успел новый начаться как уже ключевые игроки выбывают из-за травм. Есть вопросы к физиотерапевту и врачам в МЮ.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 09:23
Да уж. Думаю к чемпионату будут готовы.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:21
Мда уж. Не опять, а снова.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:10
Совсем все не клеится в МЮ.... медикам срочно нужно восстанавливать футболистов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:03
Без травм Юнайтед не Юнайтед.
Теперь посмотрим каких изменения в мед.штабе Тен хага. Вроде говорили что больше инноваций и ведущих враче привлекли))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:51
Неудачный товарняк для манков
Гость
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