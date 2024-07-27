Агент Захаряна — о травме игрока: «Ничего серьёзного нет»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии футболиста.
Ранее игрок пропустил товарищеский матч с японской командой «Гамба Осака» из-за боли в лодыжке.
Арсен скоро будет готов. Восстанавливается, уже всё хорошо у него. Ничего серьёзного нет, просто небольшая травма голеностопа.
Ну и конечно, футбол Сперцяна- выглядит более элитным и аристократичным, чем простоватый и предсказуемый футбол Захаряна...
Ну и конечно, футбол Сперцяна- выглядит более элитным и аристократичным, чем простоватый и предсказуемый футбол Захаряна...