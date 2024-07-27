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Агент Захаряна — о травме игрока: «Ничего серьёзного нет»

вчера, 12:21

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии футболиста.

Ранее игрок пропустил товарищеский матч с японской командой «Гамба Осака» из-за боли в лодыжке.

Арсен скоро будет готов. Восстанавливается, уже всё хорошо у него. Ничего серьёзного нет, просто небольшая травма голеностопа.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 16:21
Короче не нужен он, вот типа у него травмы
pz7kt6naj9w8
pz7kt6naj9w8
вчера в 13:18
Распиарили игрока на пустом месте, а он оказался никаким.
767u9w8urm4d
767u9w8urm4d
вчера в 13:07
Арсен никак н может заиграть, травмы видимо не дают
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:03
Скорей всего пойдет по арендам... Не тот он игрок, чтобы закрепиться в Европе, в серьезном клубе. Он -человек эмоциональный, невыдержанный и не очень любящий и умеющий работать над собой. До сих пор не понимаю, почему Р/С обратил внимание именно на него, а не на Сперцяна, который больше готов к европейскому чемпионату и который, точно сильней Захаряна по всем пунктам. К тому же- Сперцян физически посильней будет, чем Заха, который- здоровьем слабоват.

Ну и конечно, футбол Сперцяна- выглядит более элитным и аристократичным, чем простоватый и предсказуемый футбол Захаряна...
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:37
По первому сезону рано делать выводы, хотя пока все именно так как говоришь. Посмотрим, вдруг что-то да получится у него. Сейчас самое время, потом уже может быть поздно, и пойдут аренды...
lotsman
lotsman
вчера в 12:35
Конечно ничего серьёзного, но чтобы оправдать не заявку его на игру, вполне достаточно.)
Capral
Capral
вчера в 12:34
Столько разговоров о нём, как будто звезда мирового масштаба выздоравливает. А в действительности- маленький и очень болезненный карьерист, для которого появление на поле- событие...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:26, ред.
Хорошо коли так! А то стремно серьезную травму в предсезонке получать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:25
Что-то не фартит ему совсем
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