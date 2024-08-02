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Агент Миранчука: «Наш партнёр будет общаться с ПАОКом»

вчера, 13:47

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в греческий ПАОК.

Сейчас Миша Прокопец [спортивный юрист — прим. ред.] находится в Салониках и будет общаться с ПАОКом. Он имеет от нас все полномочия. Это наш партнёр, близкий партнёр. Переговорит с тренером, спортивным директором и президентом клуба, передаст всю закрытую информацию и все нюансы, которые будут за и против. Но именно сейчас никакого перехода нет. Пока даже переговоров не состоялось.

В составе греческого клуба уже есть двое россиян — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:38
Хороший кулак атаки может сформироваться в ПАОКе, если Миранчука туда сосватают.)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:57
Российская диаспора в ПАОКе собирается) Будем болеть за ПАОК!
Squirrel96
Squirrel96 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:42
Поправили, спасибо.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:32
Если ещё и Миранчук перейдёт в "ПАОК" и составит компанию Чалову и Оздоеву,
то будет конечно очень интересно следить за выступлением этого греческого клуба в чемпионате и еврокубках.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:14
Может Федор Чалов?
112910415
112910415
вчера в 14:30
с хорошими людьми почему бы не выпить по бокалу ?
m2b9u4dyk82k
m2b9u4dyk82k
вчера в 14:04
Они сделают ПАОК середняком.
Вещий
Вещий
вчера в 13:49
Ну скоро ПАОК будет укомплектован Россиянами по полной программе...:)))
Гость
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