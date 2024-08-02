Агент Миранчука: «Наш партнёр будет общаться с ПАОКом»

Агент , представляющий интересы полузащитника , рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в греческий ПАОК .

Сейчас Миша Прокопец [спортивный юрист — прим. ред.] находится в Салониках и будет общаться с ПАОКом. Он имеет от нас все полномочия. Это наш партнёр, близкий партнёр. Переговорит с тренером, спортивным директором и президентом клуба, передаст всю закрытую информацию и все нюансы, которые будут за и против. Но именно сейчас никакого перехода нет. Пока даже переговоров не состоялось.