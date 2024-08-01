«Зенит» интересуется полузащитником «Бенфики»

Хавбек «Бенфики» Оркун Кокчу привлек внимание «Зенита».
Если данный трансфер состоится, то «сине-бело-голубые» прекратят работу над переходом Ивана Илича из «Торино».
Петербуржцы готовы отдать за футболиста «орлов» 25 миллионов евро.
Хавбек «Бенфики» Оркун Кокчу привлек внимание «Зенита».
Если данный трансфер состоится, то «сине-бело-голубые» прекратят работу над переходом Ивана Илича из «Торино».
Петербуржцы готовы отдать за футболиста «орлов» 25 миллионов евро.
Если ты неизменный чемпион с составом на 150 млн.....зачем тебе чемпионить с составом на 200 млн....
Селекция это работа мозгами...а не тупое отсчитывание купюр.......
Как показывает практика 6 млн евро (за Глушенкова) могут быть потрачены полезней чем 35 млн (на бразильцев в прошлое окно)......
Если ты неизменный чемпион с составом на 150 млн.....зачем тебе чемпионить с составом на 200 млн....
Селекция это работа мозгами...а не тупое отсчитывание купюр.......
Как показывает практика 6 млн евро (за Глушенкова) могут быть потрачены полезней чем 35 млн (на бразильцев в прошлое окно)......
Если данный трансфер состоится, то «сине-бело-голубые» прекратят работу над переходом Ивана Илича из «Торино».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385453/kokchu-orkun-zenit 01.08.2024
- Врать не буду, не видел игру ни первого. ни второго. Но ясно, что оба молодые и перспективные. Такое усиление никому бы не помешало... Но если цена примерно одинакова, а Илич (или его агент) уже месяц "упираются рогом", мол не хотим в Россию, там нет ЕК, - так на какой буй он нужен? Сидеть в запасе? А при выходе на замену - делать пакости Зениту? Да пошёл он ... лесом. Если Вендел и Клаудиньо действительно уже "навострили лыжи", берите турка из Бенфики! А если нет - закройте эту тему! Хватит "баламутить" народ. Как говорил один мудрец - Не гони волну, а то самого накроет...
Если данный трансфер состоится, то «сине-бело-голубые» прекратят работу над переходом Ивана Илича из «Торино».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385453/kokchu-orkun-zenit 01.08.2024
- Врать не буду, не видел игру ни первого. ни второго. Но ясно, что оба молодые и перспективные. Такое усиление никому бы не помешало... Но если цена примерно одинакова, а Илич (или его агент) уже месяц "упираются рогом", мол не хотим в Россию, там нет ЕК, - так на какой буй он нужен? Сидеть в запасе? А при выходе на замену - делать пакости Зениту? Да пошёл он ... лесом. Если Вендел и Клаудиньо действительно уже "навострили лыжи", берите турка из Бенфики! А если нет - закройте эту тему! Хватит "баламутить" народ. Как говорил один мудрец - Не гони волну, а то самого накроет...