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«Зенит» интересуется полузащитником «Бенфики»

вчера, 18:34

Хавбек «Бенфики» Оркун Кокчу привлек внимание «Зенита».

Если данный трансфер состоится, то «сине-бело-голубые» прекратят работу над переходом Ивана Илича из «Торино».

Петербуржцы готовы отдать за футболиста «орлов» 25 миллионов евро.

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 07:23
я считаю что зенит и спартак должны получить бан на покупку игроков если лимит им пофиг то количество хотя бы сохранить,эти два клуба вообще рамки потеряли от бабла
112910415
112910415
сегодня в 05:28
дорого - богато ... )
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 04:40
первоначальные подсчеты дали понять что газпром потерял 2.5 миллиарда рублей при этом как ни в чем не бывало покупает игроков
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 04:32
я слышал президенту действительно надоел этот газпромовский бум и он решил лично проверить все дела и нецелевое расходование средств. все видят что газпром обнаглел
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 04:29
отдайте бразильцев на эту сумму потом сможете купить
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:07
Так точно! Опечатался!Именно это!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:39
непонимаююююю зачем им какой то турок за 25 лямов неужели Козлов хуже какого то Кюкчука,но нет нужен обязательно какой-нибудь варяг сколько же вам их надо?????
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:42
не меньше 100. а мы посмотрим, как Зенит включает заднюю передачу.
п.с.
Бенфика собирается вернуть Жоау Феликса домой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:36
Ты хотел сказать тРяхнуть мошной ? Именно так и есть. Демонстрация финансового превосходства над всеми - это хобби Газпрома и лично тов. Миллера.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:32
Хавбек «Бенфики» Оркун Кокчу привлек внимание «Зенита».

Если данный трансфер состоится, то «сине-бело-голубые» прекратят работу над переходом Ивана Илича из «Торино».

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385453/kokchu-orkun-zenit 01.08.2024

- Врать не буду, не видел игру ни первого. ни второго. Но ясно, что оба молодые и перспективные. Такое усиление никому бы не помешало... Но если цена примерно одинакова, а Илич (или его агент) уже месяц "упираются рогом", мол не хотим в Россию, там нет ЕК, - так на какой буй он нужен? Сидеть в запасе? А при выходе на замену - делать пакости Зениту? Да пошёл он ... лесом. Если Вендел и Клаудиньо действительно уже "навострили лыжи", берите турка из Бенфики! А если нет - закройте эту тему! Хватит "баламутить" народ. Как говорил один мудрец - Не гони волну, а то самого накроет...
lotsman
lotsman
вчера в 19:27
Опять новость из какого нибудь инсайда.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:26
В период отсутствия еврокубков любой трансфер дороже 10-15 млн - излишние траты....

Если ты неизменный чемпион с составом на 150 млн.....зачем тебе чемпионить с составом на 200 млн....

Селекция это работа мозгами...а не тупое отсчитывание купюр.......
Как показывает практика 6 млн евро (за Глушенкова) могут быть потрачены полезней чем 35 млн (на бразильцев в прошлое окно)......
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:16
Бенфика запросит около 50 лямов...Но и это не должно отпугнуть питерцев
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
Конечно станут... Но надо же трянуть мошной))
adekvat
adekvat
вчера в 19:06
Без него чемпионами станут, зачем деньги такие тратить. ЛЧ все равно еще не скоро будет.
Гость
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