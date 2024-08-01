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Агент Джикии: «Георгий находится в расцвете сил и имеет возможность выбора»

вчера, 14:37

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, высказался на тему будущего своего клиента.

Георгий сейчас находится в том состоянии, в том возрасте, расцвете сил, чтобы иметь возможность досконального выбора. Когда он сделает свой выбор, будет ли это клуб из Европы, Азии, Америки или России, мы все об этом узнаем. Не надо бежать впереди паровоза, обычно это плохо заканчивается.

Напомним, с первого июля Джикия находится в статусе свободного агента. Ранее 30-летнему игроку приписывали интерес со стороны российских и турецких клубов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:12
В таком случае Удачи Георгию!
Мы будем рады видеть его опять в деле!
112910415
112910415
вчера в 18:51
работа агента своеобразна ...
lotsman
lotsman
вчера в 17:26
К тридцати годам он наконец то полностью расцвёл. Только цвет его, честно сказать, не очень яркий.
Sten1
Sten1
вчера в 17:21
ахахахахахахаахах ПРО рассвет орррр
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:11
Какой ещё расцвет сил?
Джикия - мешок. И уже давно.
w5hcrcqu738h
w5hcrcqu738h
вчера в 15:37
В расцвете сил из команды не выгоняют, опять хотят набить цену игроку, который уже свое отыграл.
Вещий
Вещий
вчера в 15:22
Есть Первая лига, есть Медиа Лига... вперед и с песней.
drug01
drug01
вчера в 14:41
Он совершенно прав, этот игрок не пропадёт!!!
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