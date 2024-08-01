Агент Джикии: «Георгий находится в расцвете сил и имеет возможность выбора»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, высказался на тему будущего своего клиента.
Георгий сейчас находится в том состоянии, в том возрасте, расцвете сил, чтобы иметь возможность досконального выбора. Когда он сделает свой выбор, будет ли это клуб из Европы, Азии, Америки или России, мы все об этом узнаем. Не надо бежать впереди паровоза, обычно это плохо заканчивается.
Напомним, с первого июля Джикия находится в статусе свободного агента. Ранее 30-летнему игроку приписывали интерес со стороны российских и турецких клубов.