Агент Джикии: «Георгий находится в расцвете сил и имеет возможность выбора»

Футбольный агент , представляющий интересы защитника , высказался на тему будущего своего клиента.

Георгий сейчас находится в том состоянии, в том возрасте, расцвете сил, чтобы иметь возможность досконального выбора. Когда он сделает свой выбор, будет ли это клуб из Европы, Азии, Америки или России, мы все об этом узнаем. Не надо бежать впереди паровоза, обычно это плохо заканчивается.