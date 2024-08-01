«Зениту» не нужны форварды Кордоба и Соболев. Дразнят крупными трансферами «Краснодар» и «Спартак»

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вчера, 23:57

Ослабить преследователей – главная цель.

Чемпионы используют форвардов, чтобы разобщить оппонентов

Интерес команды Семака к Соболеву давно подтверждён. О переговорах с Кордобой говорили в самом Санкт-Петербурге. Но в основе «Зенита» играет лучший снайпер прошлого сезона Кассьерра, который пока не нашел новую команду. Возникает логичный вопрос. Зачем «Зениту» предлагать деньги одновременно главному снайперу «Краснодара», вице-чемпиону РПЛ , и центральному нападающему «Спартака», самого богатого преследователя клуба из Санкт-Петербурга?

Цель – посеять зерно конфликтов. Соболева отлучили от тренировок. Игрок обижается на боссов «красно-белых», а москвичи лишены опции в атаке. Галицкий не хочет отпускать Кордобу в «Зенит», тоже возникает конфликт. Тогда в Санкт-Петербурге добились своего. Тут как с Максимом Глушенковым. У исполнителя была смешная сумма выкупа контракта. «Зенит» предложил зарплату, которую «Локомотив» не смог перебить. Об этом открыто говорил менеджер московского клуба.

Команда огромной корпорации РЖД до этого получила забавное предложение об аренде бесполезного Изидора с обязательным выкупом за немалые 4 млн евро. После этого ничего не смогли поделать, когда по-настоящему ценный Глушенков отправился в «Зенит» за смешные для рынка 6,3 млн евро. В чём разница между сделками по Изидору и Глушенкову? Вильсон оценивается в 4 млн евро, а вот Максим в целых 11. «Зенит» в очередной раз сумел забрать крутого игрока задешево.

«Зенит» может поплатиться за ловушки для своих соперников

Семак сказал, что трансферные решения в клубе принимают без него. Аршавин поддакивает главному тренеру. Директор «Зенита» подчеркнул, что не понимает смысла подписания нестабильного Соболева. Но если «Спартак» просто дразнили, а целью было вывести Александра из заявки, чтобы потом сорвать трансфер, то эта комбинация уже сработала. Но её сложно назвать чистой. Если «Зенит» не заберет Соболева, то получится, что долго обманывали Александра.

Нападающий здоров, но после провала в Оренбурге выведен из заявки. Кордоба сыграл против ЦСКА в важном кубковом матче, но если Джону обещают безумные 4.5 млн евро в Санкт-Петербурге, то колумбиец с женой согласен уехать из Краснодара на север. В Турции и США столько не заплатят. Нереальные деньги, да и налоги будут другими. В этой сделке впечатляет именно зарплата. В «Краснодаре» Кордоба получает, если верить открытым источникам, 3.6 млн евро.

Тоже много, но нападающий стареет, а «Зенит» планирует обеспечить его правнуков. Вот только зачем петербуржцам немолодой Кордоба? Как и у Соболева, у нападающего более чем очевидные минусы. Джон плохо реализует явные моменты. Он антипод Кассьерры, который в прошлом сезоне забивал из ничего и реализовал львиную долю ударов в створ ворот. Кордоба так не умеет. Его промахи стали одной из причин, почему «Краснодар» не стал чемпионом России.

Семаку вряд ли стоит отказываться от Кассьерры в пользу Кордобы. Пусть наставник сборной Колумбии ставил Джона в основу, а Матео не включил в заявку, между этими нападающими нет невероятной разницы. «Зенит» хочет заплатить 9 млн евро и выдать футболисту роскошную зарплату, чтобы ослабить «Краснодар», а не усилить собственную команду. Так пытались сделать, когда охотились за молодым Смоловым. Так сделали, когда Дзюба покинул «Спартак».

Рассчитывают на скидку после конфликтов игроков с их клубами

Держим в уме версию, что Кассьерра уже сообщил руководству «Зенита», что до конца августа покинет РПЛ . У него может появиться вариант даже в Лиге чемпионов. Например, прошлым летом «Жирона» забрала форварда клуба «Днепр-1» Довбика. Сейчас Артём перешел в «Рому», а команде тренера Мичела нужен результативный нападающий. Деньги у них есть. Если скауты и аналитики одобрят переход колумбийца Кассьерры, то у Матео нет аргументов для отказа от матчей в Лиге чемпионов.

А с деньгами «Зенита» можно найти перспективного молодого иностранца. Кордоба пусть спорит с Галицким о своем будущем, ведь у Джона контракт всего на год. Соболев может остаться в «Спартаке», чтобы конкурировать с бразильцем Жозе. Но «Зенит» не хочет искать талантов на стороне. Им был нужен Тюкавин, чтобы ослабить «Динамо». Однако директор Бувач и руководители московского клуба не пошли на такой шаг. Сам Константин мечтает о топ-5, не хочет играть в Санкт-Петербурге.

Значит, остаются Соболев и Кордоба. Оба согласны на переход в «Зенит», ведь не были чемпионами в РПЛ , а в команде Семака выигрывать проще. Но Александр и Джон ошибаются, если думают, что их одновременный приезд — хороший карьерный выбор. Если у «Зенита» появится коллекция из тройки форвардов, а Глушенков не потеряет форму в оттяжке, то будет три человека на место. Подобные фокусы в «Зените» часто заканчиваются несчастьем для известных и проверенных игроков.