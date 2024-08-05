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«Локомотив» намерен приобрести полузащитника «Бенфики»

вчера, 09:19

«Локомотив» хочет приобрести полузащитника «Бенфики» Суалихо Мейте. Игрок является главной целью «красно-зелёных» для усиления средней линии. Также на Мейте претендует ПАОК, в котором он провёл прошлый сезон.

Контракт француза с «Бенфикой» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне, выступая за ПАОК на правах аренды, Мейте провёл 42 матча во всех турнирах, набрал три результативных балла (гол и два ассиста) и получил 8 карточек (7 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего центрального полузащитника в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
g7un8zn98ucw
g7un8zn98ucw
вчера в 10:04
Он же старый и шныряет по арендам.
5jq3c8mbqh3c
5jq3c8mbqh3c
вчера в 09:30
Намерен, это не значит, что будет приобретен.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:22
Ну и зачем им почти пенсионер?
Гость
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