«Локомотив» намерен приобрести полузащитника «Бенфики»

«Локомотив» хочет приобрести полузащитника «Бенфики» Суалихо Мейте. Игрок является главной целью «красно-зелёных» для усиления средней линии. Также на Мейте претендует ПАОК, в котором он провёл прошлый сезон.
Контракт француза с «Бенфикой» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне, выступая за ПАОК на правах аренды, Мейте провёл 42 матча во всех турнирах, набрал три результативных балла (гол и два ассиста) и получил 8 карточек (7 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего центрального полузащитника в 3,5 миллиона евро.