Помазун покинет ЦСКА и подпишет контракт с другим клубом РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал о будущем своего клиента.
Илья не останется в ЦСКА до зимы. Скоро определимся, есть моменты. Думаю, в ближайшее время будет решение.
Думаю, это будет Россия.
Ранее Помазун отказался переходить в «Ахмат».
Хочу поправить ( без обид). Поскольку моя информация об игроках ЦСКА более достоверная ( в силу известных причин_), то могу сказать, что Тороп совершенно не подвержен травмам. Он в ЦСКА уже 5 сезон и у него всего одна травма, и то это результат несчастного случая. А то обстоятельство. что н после такой травмы начал играть фактически через полтора месяца , говорит, что у парня могучий организм , а это очень важно. После таких травм другие по полгода и больше не играют. Далее. У Помазуна последний сезон как раз был не очень ( мягко говоря). Даже несколько раз его Ганчар на лавку сажал. Позапрошлый был ничего. Карпин даже в соборную вызвал, где он сыграл ( очень неудачно) одну игру, после чего его фамилия не фигурировала даже в расширенных списка ю Итак резюме человека находящегося в теме. Оставить Торопа и отправить Помазуна единственно верное решение, особенно с учетом того, что есть еще один отличный вратарь Шахрутдинов, который в аренде и его можно вернуть в любой момент. Я прошу прощения за назидательный тон, посто еще раз напомню, что я в темме постояннно..
Хочу поправить ( без обид). Поскольку моя информация об игроках ЦСКА более достоверная ( в силу известных причин_), то могу сказать, что Тороп совершенно не подвержен травмам. Он в ЦСКА уже 5 сезон и у него всего одна травма, и то это результат несчастного случая. А то обстоятельство. что н после такой травмы начал играть фактически через полтора месяца , говорит, что у парня могучий организм , а это очень важно. После таких травм другие по полгода и больше не играют. Далее. У Помазуна последний сезон как раз был не очень ( мягко говоря). Даже несколько раз его Ганчар на лавку сажал. Позапрошлый был ничего. Карпин даже в соборную вызвал, где он сыграл ( очень неудачно) одну игру, после чего его фамилия не фигурировала даже в расширенных списка ю Итак резюме человека находящегося в теме. Оставить Торопа и отправить Помазуна единственно верное решение, особенно с учетом того, что есть еще один отличный вратарь Шахрутдинов, который в аренде и его можно вернуть в любой момент. Я прошу прощения за назидательный тон, посто еще раз напомню, что я в темме постояннно..