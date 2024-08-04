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Помазун покинет ЦСКА и подпишет контракт с другим клубом РПЛ

вчера, 13:12

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал о будущем своего клиента.

Илья не останется в ЦСКА до зимы. Скоро определимся, есть моменты. Думаю, в ближайшее время будет решение.

Думаю, это будет Россия.

Ранее Помазун отказался переходить в «Ахмат».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:00
жираф большой, ему видней
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:02
Capral
Последний сезон Помазун провалил в Урале полностью, даже пару раз на лавку уходил. Вот прошлый был (22/23) очень приличный. а последний не очень. А поскольку ему уже 28 лет, то лучше конечно Торопа оставить. Он не слабее точно.
Capral
Capral
вчера в 18:46
Анатолий Кандауров.
Спасибо, что подсказали. Вы, как болельщик ЦСКА, конечно больше в теме клуба и всё то, что там происходит. Информация- полезная и интересная. Помазуна я помню по играм в Урале, где он очень понравился, отсюда, видимо и непонимание, его возможного ухода из ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:32, ред.
Capral
Хочу поправить ( без обид). Поскольку моя информация об игроках ЦСКА более достоверная ( в силу известных причин_), то могу сказать, что Тороп совершенно не подвержен травмам. Он в ЦСКА уже 5 сезон и у него всего одна травма, и то это результат несчастного случая. А то обстоятельство. что н после такой травмы начал играть фактически через полтора месяца , говорит, что у парня могучий организм , а это очень важно. После таких травм другие по полгода и больше не играют. Далее. У Помазуна последний сезон как раз был не очень ( мягко говоря). Даже несколько раз его Ганчар на лавку сажал. Позапрошлый был ничего. Карпин даже в соборную вызвал, где он сыграл ( очень неудачно) одну игру, после чего его фамилия не фигурировала даже в расширенных списка ю Итак резюме человека находящегося в теме. Оставить Торопа и отправить Помазуна единственно верное решение, особенно с учетом того, что есть еще один отличный вратарь Шахрутдинов, который в аренде и его можно вернуть в любой момент. Я прошу прощения за назидательный тон, посто еще раз напомню, что я в темме постояннно..
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:26
Давай в Спартак..
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:27
Привет, Виктор! Держать на лавке одновременно и Торопа, и Помазуна слишком жирно. Руководство решило оставить более молодого Торопа, а я бы оставил Помазуна. Но кто меня спрашивал?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:24
Привет, Володя!!!
Вот, я и говорю- ВРЕДИТЕЛЬСТВО!!!!!!!
cska1948
cska1948
вчера в 15:22
А мне грустно, что Помазун от нас уходит. Хороший вратарь.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:59
Очень хороший вратарь. Я конечно уважаю Акинфеева за его талант и преданность клубу , но возраст и как бы цска не остались у разбитого корыта
d87wt83fpare
d87wt83fpare
вчера в 13:52
Запросы у игрока наверное большие.
h8f65zrwmdyc
h8f65zrwmdyc
вчера в 13:42
Неужели и Помазун хочет в Зенит?
Futurista
Futurista
вчера в 13:40
Помазун Помазун что ж ты бросишь коня?)...
vks46ytdgfnq
vks46ytdgfnq
вчера в 13:37
Это очень правильное решение, цска не тот клуб, где чего-то можно добиться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:34
Сменить во время тренера (как можно быстрее), изменить микроклимат в команде. Там состав вполне приличный , да и футбол в Нижнем любят. Я думаю шансы остаться есть.
Scorp689
Scorp689 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:30
Парень с амбициями, охото что то выиграть, а не только на вылет играть... НиНо точно нет, там вылет 100 процентов, да и правит безумный фармацевт...
Capral
Capral
вчера в 13:29, ред.
Всё-таки странное решение руководства ЦСКА. Если ничего не путаю, в команде два вратаря- Тороп и возрастной Акинфеев. Безусловно, талантливый Тороп- после непростой травмы, а Акинфеев уже в таком возрасте, когда каждый день идет за два. В тоже время, Помазун провел очень приличный сезон в Урале и доказал свою вратарскую значимость. Так с кем же остаётся ЦСКА, в случае, не дай БОГ травмы одного из голкиперов, тем более, оба подвержены травмам? Многое из того, что происходит в армейском клубе в последние годы мне не понятно. В прошлом году- распродажа ведущих игроков и прежде всего незаменимого Карраскаля в Динамо, который, сейчас, едва ли не основной игрок команды. Сейчас- уход Помазуна. Ну, не знаю, на мой взгляд- это уже попахивает вредительством. Увольнение мудрого Федотова и приглашение заурядного, и неинтересного Николича. Неужели, прошлогодний, ужасающий кадровый голод армейцев, ничему не научил руководство? Жаль, если так...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:24
Теоретически возможен Рубин. У них плоховато с вратарями, или на худой конец НН.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:18
Неужели лучшая лига мира
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