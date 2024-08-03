Защитник «Ференцвароша» согласовал контракт со «Спартаком»

Защитник «Ференцвароша» Мьенти Абена может перейти в «Спартак».
По данным источника, 29-летний игрок согласовал контракт с московским клубом. Сейчас футболист ожидает российскую визу.
Защитник «Ференцвароша» Мьенти Абена может перейти в «Спартак».
По данным источника, 29-летний игрок согласовал контракт с московским клубом. Сейчас футболист ожидает российскую визу.
Думаю, Маркиньос должен усилить фланг атаки, а Абена центр обороны. Что же, если Деян считает, что эти игроки усилят Спартак, так доверимся же тренеру, ему виднее.
Думаю, Маркиньос должен усилить фланг атаки, а Абена центр обороны. Что же, если Деян считает, что эти игроки усилят Спартак, так доверимся же тренеру, ему виднее.