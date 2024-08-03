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Защитник «Ференцвароша» согласовал контракт со «Спартаком»

вчера, 18:06

Защитник «Ференцвароша» Мьенти Абена может перейти в «Спартак».

По данным источника, 29-летний игрок согласовал контракт с московским клубом. Сейчас футболист ожидает российскую визу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:45
Станкович переманивает в Спартак проверенных игроков, с которыми он работал в Венгрии, и добивался побед!
Думаю, Маркиньос должен усилить фланг атаки, а Абена центр обороны. Что же, если Деян считает, что эти игроки усилят Спартак, так доверимся же тренеру, ему виднее.
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вчера в 18:58
Опять игрока среднего уровня взяли ..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:41
Защитник очень нужен Спартаку , еще бы и хорошего опорника
Capral
Capral
вчера в 18:30
Ну раз Станкович берет своих бывших- значит знает в них толк. Главное- чтобы в Спартаке сыграли Достойно!!!!!!! Удачи всем новичкам КБ!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:17
Я думаю что он должен пригодится в Спартаке.
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