В «Химках» рассказали о планах на оставшиеся дни трансферного окна

Бизнесмен, поддерживающий «Химки», сообщил, что подмосковный клуб продолжит работу на трансферном рынке.

Ещё укрепимся. Думаю, пару позиций усилим, которые тренер просит, и будем совсем сильной командой. Спортивный блок работает. Состав у нас опытный. Обновления нужны, но не массовые.

Что касается Бакаева, то он ещё освоится, поможет нам. От Даниэля Фернандеса не ожидал такой игры, он молодец. Фаринья сыграл хорошо, как и ждали.