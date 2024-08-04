В «Химках» рассказали о планах на оставшиеся дни трансферного окна

Бизнесмен, поддерживающий «Химки», Туфан Садыгов сообщил, что подмосковный клуб продолжит работу на трансферном рынке.
Ещё укрепимся. Думаю, пару позиций усилим, которые тренер просит, и будем совсем сильной командой. Спортивный блок работает. Состав у нас опытный. Обновления нужны, но не массовые.
Что касается Бакаева, то он ещё освоится, поможет нам. От Даниэля Фернандеса не ожидал такой игры, он молодец. Фаринья сыграл хорошо, как и ждали.
Напомним, полузащитник Зелимхан Бакаев второго августа присоединился к «Химкам». И уже успел принять участие в победной игре 3-го тура РПЛ против «Рубина».
В архивах матчи вижу, в линии нет. Так должно быть???
Извините за тупость если что)
В архивах матчи вижу, в линии нет. Так должно быть???
Извините за тупость если что)