Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Химках» рассказали о планах на оставшиеся дни трансферного окна

вчера, 12:45

Бизнесмен, поддерживающий «Химки», Туфан Садыгов сообщил, что подмосковный клуб продолжит работу на трансферном рынке.

Ещё укрепимся. Думаю, пару позиций усилим, которые тренер просит, и будем совсем сильной командой. Спортивный блок работает. Состав у нас опытный. Обновления нужны, но не массовые.

Что касается Бакаева, то он ещё освоится, поможет нам. От Даниэля Фернандеса не ожидал такой игры, он молодец. Фаринья сыграл хорошо, как и ждали.

Напомним, полузащитник Зелимхан Бакаев второго августа присоединился к «Химкам». И уже успел принять участие в победной игре 3-го тура РПЛ против «Рубина».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитник «Ференцвароша» согласовал контракт со «Спартаком»
03 августа
Агент Дркушича отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к игроку
03 августа
Агент Келвена прокомментировал слухи об интересе «Ботафого» к игроку
03 августа
Агент Миранчука: «Хочу, чтобы Антон перешёл в „Галатасарай“»
03 августа
Зиньковский ответил на вопрос о возможном уходе из «Спартака»
03 августа
«Спартак» работает по примеру Барко. «Красно-белые» могут купить аргентинского Роббена
02 августаОлег Лыткин в блоге Будем знакомыКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
48jcfrk6qzt6
48jcfrk6qzt6
вчера в 13:39
Химки могут усилиться только спартаком, а это бесперспективно.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:01
Иногда так бывает. А некоторых турниров может обычны не быть, но время от времени матчи появляются, либо наоборот.
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:53
Тренируйтесь лучше. А то привыкли все покупать
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:52
Тогда задам вопрос по другому...
В архивах матчи вижу, в линии нет. Так должно быть???
Извините за тупость если что)
lotsman
lotsman
вчера в 12:50
Чтобы достичь хороших результатов естественно надо усиляться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 