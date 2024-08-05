«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Палмера из «Челси»

«Манчестер Юнайтед» намерен провести масштабную трансферную кампанию летом 2025 года.
По данным источника, МЮ хочет подписать Коула Палмера из «Челси» и Адама Уортона из «Кристал Пэлас».
Оба футболиста является болельщиками «Манчестер Юнайтед» с детства.
У нашего дефективного (Хелаифи) тоже своё видение, однако даже слепцы из стана ПСЖ (за столько то лет!) уже от ужаса прозрели...
У нашего дефективного (Хелаифи) тоже своё видение, однако даже слепцы из стана ПСЖ (за столько то лет!) уже от ужаса прозрели...
а он явл...одним из лучших игроков аристократов на тот момент.
теперь красные дьяволы пришли за Палмера.
тоже один из лидеров Челси при Почетттино.
шанс купит Палмера есть.
у Боули свое видение бизнеса.
у боссов МЮ - своя игра...ослабит Челси как одного из конкурентов.
однако Эшуорте пора показать свой класс - и продать 4-5 игроков.
том числе Магуайра, Уан-Биссаки и Каземиро.
а он явл...одним из лучших игроков аристократов на тот момент.
теперь красные дьяволы пришли за Палмера.
тоже один из лидеров Челси при Почетттино.
шанс купит Палмера есть.
у Боули свое видение бизнеса.
у боссов МЮ - своя игра...ослабит Челси как одного из конкурентов.
однако Эшуорте пора показать свой класс - и продать 4-5 игроков.
том числе Магуайра, Уан-Биссаки и Каземиро.