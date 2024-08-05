Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Палмера из «Челси»

вчера, 16:46

«Манчестер Юнайтед» намерен провести масштабную трансферную кампанию летом 2025 года.

По данным источника, МЮ хочет подписать Коула Палмера из «Челси» и Адама Уортона из «Кристал Пэлас».

Оба футболиста является болельщиками «Манчестер Юнайтед» с детства.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ливерпуль» может подписать Мамардашвили
Вчера, 16:38
Слухи«Челси» хочет продать Давида Фофана
Вчера, 16:37
Слухи«Арсенал» ведёт переговоры с «Галатасараем» по Йилмазу
Вчера, 15:40
Слот рассказал, что «Ливерпуль» хочет подписать несколько игроков
Вчера, 15:27
Симеоне ответил на вопрос о будущем Жоау Феликса в «Атлетико»
Вчера, 14:52
СлухиСтало известно, за сколько «Барселона» готова продать Френки де Йонга
Вчера, 14:22
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:50
Палмеру не стоит возвращаться в Манчестер
Tex
Tex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:12
Не был Маунт и близко одним из лучших на тот момент. Он уже полтора года ничего не показывал к тому моменту
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:23
"у Боули свое видение бизнеса...."

У нашего дефективного (Хелаифи) тоже своё видение, однако даже слепцы из стана ПСЖ (за столько то лет!) уже от ужаса прозрели...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:55
год назад Юнайтед забрал у Челси Мэйсон Маунта ...
а он явл...одним из лучших игроков аристократов на тот момент.
теперь красные дьяволы пришли за Палмера.
тоже один из лидеров Челси при Почетттино.
шанс купит Палмера есть.
у Боули свое видение бизнеса.
у боссов МЮ - своя игра...ослабит Челси как одного из конкурентов.
однако Эшуорте пора показать свой класс - и продать 4-5 игроков.
том числе Магуайра, Уан-Биссаки и Каземиро.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:05, ред.
Эт чё ? Авантюра в надежде на то, что Палмер не знает дауна по имени 10хаг ?!
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:29
Палмер для них скорее всего закрыт, а вот Уортона вполне могут подписать
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:42
Какой Палмер? У Челси на пятый состав еще игроков не хватает)))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:08
Мечтать не вредно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:51
Что ещё они хотят?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:48
за год много что изменится....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 