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«Ливерпуль» может подписать Мамардашвили

вчера, 16:38

«Ливерпуль» хочет подписать вратаря «Валенсии» Георги Мамардашвили за 30 миллионов евро.

При этом клуб отдаст голкипера в аренду до момента, когда Алиссон уйдёт.

Также на грузинского футболиста претендует «Борнмут».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:48
Никогда мне он не нравился , Келлехер надежнее чем он
Capral
Capral
вчера в 17:18
Очень способный вратарь, и на ЧЕ проявил себя с очень хорошей стороны. Но его пропущенный второй гол от Испании- сломал игру его сборной. Обязан был вратарь выходить на этот мяч, который, во многом был похож на гол испанцев в ворота Нойера... В прошлом сезоне, Мамардашвили был списке желаемых вратарей для Баварии. Я помню, даже спрашивал у Уважаемого Саркиса- его мнение об грузинском вратаре...

Прыгучий, неплохо играет на линиии, да и на выходах тоже, кроме, конечно, упомянутого мной эпизода... Но, уж если такой опытный Нойер ошибся, то молодому грузину простительно. Вобщем- Удачи ему!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:46
Пока все это только слухи, в которые я не особо верю!
Гость
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