«Ливерпуль» может подписать Мамардашвили

«Ливерпуль» хочет подписать вратаря «Валенсии» Георги Мамардашвили за 30 миллионов евро.
При этом клуб отдаст голкипера в аренду до момента, когда Алиссон уйдёт.
Также на грузинского футболиста претендует «Борнмут».
«Ливерпуль» хочет подписать вратаря «Валенсии» Георги Мамардашвили за 30 миллионов евро.
При этом клуб отдаст голкипера в аренду до момента, когда Алиссон уйдёт.
Также на грузинского футболиста претендует «Борнмут».
Прыгучий, неплохо играет на линиии, да и на выходах тоже, кроме, конечно, упомянутого мной эпизода... Но, уж если такой опытный Нойер ошибся, то молодому грузину простительно. Вобщем- Удачи ему!!!
Прыгучий, неплохо играет на линиии, да и на выходах тоже, кроме, конечно, упомянутого мной эпизода... Но, уж если такой опытный Нойер ошибся, то молодому грузину простительно. Вобщем- Удачи ему!!!