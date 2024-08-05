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Симеоне ответил на вопрос о будущем Жоау Феликса в «Атлетико»

вчера, 14:52

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем Жоау Феликсе, который может покинуть мадридский клуб.

Жоау Феликс — игрок «Атлетико», и пока он в «Атлетико», мы будем оценивать его по тому, как он работает, так же, как и всех игроков в команде.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:30
Симеоне хороший тренер.
Но он остановился в своём развитии.
Выделяется тем,, что скачет на бровке, как обезьяна.
Кроме того слишком он дорого обходится клубу.
Пришло уже время искать ему замену.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:22
значит вопрос еще не решен - это точно.
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