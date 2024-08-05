Симеоне ответил на вопрос о будущем Жоау Феликса в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» высказался о нападающем , который может покинуть мадридский клуб.

Жоау Феликс — игрок «Атлетико», и пока он в «Атлетико», мы будем оценивать его по тому, как он работает, так же, как и всех игроков в команде.