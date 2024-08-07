ПСЖ 7 августа проведёт контрольный поединок со «Штурмом».
В заявку из 19 футболистов, выбранных Луисом Энрике, вошёл вратарь Матвей Сафонов. Для россиянина этот матч может стать первым в составе французского клуба.
Отметим, что за команду из Граца, которая является действующим чемпионом Австрии, выступает другой российский голкипер — Даниил Худяков.
за Штурм играет вр.Худяков.
пока счет 1-2 в пользу парижан.
австрийцы Сафонова будут брать штурмом)))
за Штурм играет вр.Худяков.
пока счет 1-2 в пользу парижан.
австрийцы Сафонова будут брать штурмом)))
В парижские гостиницы не селись - там заразные клопы расплодились.
Вечерами по парижским улицам не ходи - там бродят агрессивные мигранты.
В парижские гостиницы не селись - там заразные клопы расплодились.
Вечерами по парижским улицам не ходи - там бродят агрессивные мигранты.