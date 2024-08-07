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Сафонов сегодня может дебютировать за ПСЖ

вчера, 11:47
ШтурмЛоготип футбольный клуб Штурм (Грац)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ 7 августа проведёт контрольный поединок со «Штурмом».

В заявку из 19 футболистов, выбранных Луисом Энрике, вошёл вратарь Матвей Сафонов. Для россиянина этот матч может стать первым в составе французского клуба.

Отметим, что за команду из Граца, которая является действующим чемпионом Австрии, выступает другой российский голкипер — Даниил Худяков.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:56
идет 25 мин. матча Штурм - ПСЖ.
за Штурм играет вр.Худяков.
пока счет 1-2 в пользу парижан.
австрийцы Сафонова будут брать штурмом)))
9px842ww5vqj
9px842ww5vqj
вчера в 13:32, ред.
Скоро будем читать как он покинул ПСЖ, это не его команда.
112910415
112910415
вчера в 13:32
надо молиться, чтоб защитники не подвели
kh26zcy2zn8j
kh26zcy2zn8j
вчера в 13:20
Отгребет по полной и отправится в глухой запас.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:53
Ясень пень что он туда не играть поехал , согласился быть третьим вратарем , увидеть Париж он поехал туда, сидя на скамейке выиграет он Чемпионат Франции, потом на старости лет будет рассказывать внукам.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:44
Матвей, вернись в Краснодар - здоровье дороже!
hhxtmmsb775a
hhxtmmsb775a ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:18
Кто такое определил, дебют это всегда первый выход.
a3tcke72fbnd
a3tcke72fbnd
вчера в 12:16
Стоит пожелать ему удачи в новой команде.
drug01
drug01
вчера в 12:09
Хороших игр и удачной игры!!!
TheBoLt
TheBoLt ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:08
Испугал мигранта мигрантами)))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:07
Ну какой это дебют, если матч неофициальный? Дебют возможен только в официальном матче, а это так, товарняк
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:03
Матвей, в Сене не купайся - там кишечная палочка плавает.
В парижские гостиницы не селись - там заразные клопы расплодились.
Вечерами по парижским улицам не ходи - там бродят агрессивные мигранты.
lotsman
lotsman
вчера в 12:03
Если сразу займёт место в рамке и проявит себя, то может закрепиться как первый номер. Данные для этого у него есть. Он хороший вратарь. Главное не засидеться на скамейке, а сразу проявить свои способности. Удачи ему в сегодняшнем матче.
gtqyt2fxtqx3
gtqyt2fxtqx3
вчера в 11:52
Удачи Матвею в Париже!
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