Сафонов сегодня может дебютировать за ПСЖ

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вчера, 11:47

ПСЖ 7 августа проведёт контрольный поединок со «Штурмом».

В заявку из 19 футболистов, выбранных Луисом Энрике, вошёл вратарь . Для россиянина этот матч может стать первым в составе французского клуба.

Отметим, что за команду из Граца, которая является действующим чемпионом Австрии, выступает другой российский голкипер — .