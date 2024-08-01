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Стало известно, когда Файзуллаев вернётся в расположение ЦСКА

вчера, 12:31

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев вернётся в расположение клуба.

Аббос Файзуллаев уже в Москве, прилетел сегодня рано утром. Команда ещё в дороге, сейчас добирается на автобусе до Ставрополя. На завтра запланирована тренировка в Ватутинках, на которой также уже будет и Аббос.

Напомним, Файзуллаев принимал участие в Олимпиаде в составе сборной Узбекистана, которая завершила выступление на турнире, заняв 4‑е место в группе.

Вчера ЦСКА уступил «Краснодару» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 13:09
мне кажется файзуллаев особо картины не изменит на его позиции есть кому играть. ЦСКА нужен хороший центральный нападающий,остальные позиции более или менее укомплектованы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:44
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