Стало известно, когда Файзуллаев вернётся в расположение ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда полузащитник сборной Узбекистана вернётся в расположение клуба.

Аббос Файзуллаев уже в Москве, прилетел сегодня рано утром. Команда ещё в дороге, сейчас добирается на автобусе до Ставрополя. На завтра запланирована тренировка в Ватутинках, на которой также уже будет и Аббос.