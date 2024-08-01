Стало известно, когда Файзуллаев вернётся в расположение ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев вернётся в расположение клуба.
Аббос Файзуллаев уже в Москве, прилетел сегодня рано утром. Команда ещё в дороге, сейчас добирается на автобусе до Ставрополя. На завтра запланирована тренировка в Ватутинках, на которой также уже будет и Аббос.
Напомним, Файзуллаев принимал участие в Олимпиаде в составе сборной Узбекистана, которая завершила выступление на турнире, заняв 4‑е место в группе.
Вчера ЦСКА уступил «Краснодару» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.