Зинченко сменил номер в «Арсенале»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко теперь будет выступать под 17-м номером. Футболист прокомментировал:
Номер 17 — очень особенный для меня. Это был номер, который я носил в молодости, и я всегда просил его, играя за свою страну. Поскольку номер 17 был свободен после ухода Седрика [Соареша — прим.ред.], я спросил, могу ли сменить его. Спасибо всем в клубе за поддержку. Также очень важно сказать, что если кто-то купил новую футболку этого сезона напрямую у клуба с моим именем и 35-м номером на ней, он может обменять её на ту, что с новым номером.
Эх, я так надеялся, что Зинченко покинет команду этим летом, но увы, раз он сменил игровой номер, значи он остается....ладно, значит так надо!
Думаю, Александра нужно использовать в полузащите, там от него куда больше пользы, чем в защите....
Эх, я так надеялся, что Зинченко покинет команду этим летом, но увы, раз он сменил игровой номер, значи он остается....ладно, значит так надо!
Думаю, Александра нужно использовать в полузащите, там от него куда больше пользы, чем в защите....