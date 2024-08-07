Зинченко сменил номер в «Арсенале»

Защитник «Арсенала» теперь будет выступать под 17-м номером. Футболист прокомментировал:

Номер 17 — очень особенный для меня. Это был номер, который я носил в молодости, и я всегда просил его, играя за свою страну. Поскольку номер 17 был свободен после ухода Седрика [Соареша — прим.ред.], я спросил, могу ли сменить его. Спасибо всем в клубе за поддержку. Также очень важно сказать, что если кто-то купил новую футболку этого сезона напрямую у клуба с моим именем и 35-м номером на ней, он может обменять её на ту, что с новым номером.