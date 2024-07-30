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В Шотландии клуб не смог выпустить игрока из-за обрезанного скриншота

сегодня, 00:56

«Партик Тистл» не смог выпустить игрока на замену из-за технического момента.

Главный тренер команды Крис Дупан после матча с «Мазервеллом» в Кубке Шотландской Лиги сообщил, что его клубу не дали ввести в игру нападающего, так как он не был указан в заявочном списке. Однако оказалось, что футболист в заявке был, но список игроков был передан онлайн в виде скриншота, в котором имя футболиста было обрезано.

«Партик» обыграл соперника в серии пенальти со счётом 1:0, но не смог выйти в плей-офф турнира, поскольку не попал в число трёх лучших команд, занявших второе место в своей группе.

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