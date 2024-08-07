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Кьеза не может найти себе новый клуб

вчера, 13:45

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза продолжает поиски клуба. Напомним, «старая синьора» готова расстаться с целым рядом игроков.

Агент Кьезы Фали Рамадани предложил услуги своего клиента «Милану» и «Роме». Но переходу препятствуют финансовые запросы игрока. В «Ювентусе» Кьеза получает 5 миллионов евро плюс бонусы за сезон, в новом клубе он хочет зарабатывать не менее 6 миллионов евро.

Рамадани продолжает переговоры с «Миланом». Также Кьезой интересуются «Наполи» и «Лацио».

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 14:06
Запросы надо снизить, тогда и найдется клуб.
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:56
В Англию или СА, больше нигде его запросы не потянут
Возможно ещё Бавария или ПСЖ
Гость
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