Кьеза не может найти себе новый клуб

1723027535

вчера, 13:45

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии продолжает поиски клуба. Напомним, «старая синьора» готова расстаться с целым рядом игроков.

Агент Кьезы Фали Рамадани предложил услуги своего клиента «Милану» и «Роме». Но переходу препятствуют финансовые запросы игрока. В «Ювентусе» Кьеза получает 5 миллионов евро плюс бонусы за сезон, в новом клубе он хочет зарабатывать не менее 6 миллионов евро.

Рамадани продолжает переговоры с «Миланом». Также Кьезой интересуются «Наполи» и «Лацио».