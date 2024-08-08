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Лапорта сам займётся переговорами по Уильямсу

вчера, 10:18

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта будет лично вести переговоры по подписанию нападающего «Атлетика» и сборной Испании Николаса Уильямса. Лапорта является главным инициатором приобретения игрока с самого начала. Он считает, что данный потенциальный трансфер имеет важное стратегическое значение в футбольном и маркетинговом плане.

Напомним, «Атлетик» оказывал давление на Уильямса и отлучил его от тренировок. Сейчас игрок вернулся в тренировочный процесс. Но «Барселона» не считает это знаком того, что теперь трансфер невозможен. Каталонцы предлагают Уильямсу пятилетний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон, а «Атлетику» готовы заплатить 62 миллиона евро за досрочное расторжение контракта. Скоро «сине-гранатовым» придут спонсорские выплаты, которых должно хватить на трансферы нападающего «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо и Уильямса.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:19
Молодец, Жоан!
А клубом и его долгами пусть Флик и Деку занимается! (facepalm)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:36
Как юрист мирового класса .Лапорта сможет измерить ситуацию в свою пользу. Посмотрим насколько крепки с характером Атлетик Бильбао.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:43
А и Б сидели на трубе.
А не продавало.
Б покупало.
Что останется на трубе?
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вчера в 10:24
Переговоры между «Барселоной» и «Атлетиком» о переходе нападающего Нико Уильямса приостановлены. «Барселона» считает сделку практически неосуществимой из-за давления на 22-летнего футболиста со стороны его семьи и клуба.
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