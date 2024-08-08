Лапорта сам займётся переговорами по Уильямсу

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вчера, 10:18

Президент «Барселоны» будет лично вести переговоры по подписанию нападающего «Атлетика» и сборной Испании . Лапорта является главным инициатором приобретения игрока с самого начала. Он считает, что данный потенциальный трансфер имеет важное стратегическое значение в футбольном и маркетинговом плане.

Напомним, «Атлетик» оказывал давление на Уильямса и отлучил его от тренировок. Сейчас игрок вернулся в тренировочный процесс. Но «Барселона» не считает это знаком того, что теперь трансфер невозможен. Каталонцы предлагают Уильямсу пятилетний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон, а «Атлетику» готовы заплатить 62 миллиона евро за досрочное расторжение контракта. Скоро «сине-гранатовым» придут спонсорские выплаты, которых должно хватить на трансферы нападающего «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо и Уильямса.