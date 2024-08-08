Заложники «Челси», МЮ и «Арсенала». Футболисты АПЛ, которым срочно надо сменить клуб

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сегодня, 00:41

Почти у всех одна преграда – ценник за трансфер.

Бенжамин Чилуэлл, «Челси»

Левый защитник лондонского клуба не будет играть в основе, если не травмируется чемпион Европы Кукурелья. Но если представить, что Бен вытеснит Марка, то есть Колуилл, умеющий сыграть на левом фланге. У Марески свыше 45 человек в заявке. Повод для шуток фанатов конкурентов «Челси» и символ того, куда завели клуб новые владельцы. Чилуэллу нужно искать новую команду для перезапуска карьеры. Может, и травм на новом месте станет меньше? Бен – хороший футболист, но у многих фланговых игроков не получается в «Челси», поскольку там не выстроена игра. Даже Кукурелья заиграл не сразу.

Кэлвин Филлипс, «Манчестер Сити»

Центральный хавбек не будет в основе «горожан», поскольку там есть испанец Родри, кандидат на получение «Золотого мяча». Но, если верить Саутгейту, именно Филлипса не хватило Англии на Евро-2024. Впрочем, тренер говорил о Кэлвине времен «Лидса». Сейчас футболист в плохой форме и после травм. В «Вест Хэме» в аренде англичанин ничего не показал. Тут два варианта. Или Филлипс «спекся», тогда не вернется на былой уровень. Или впереди его ждёт работа с подходящим тренером в другом клубе. Беда лишь в том, что «Манчестер Сити» переплатил, не хотят расписываться в некомпетентности и отдавать Кэлвина за копейки.

Аарон Рамсдейл, «Арсенал»

Хотя этот голкипер вице-чемпион Европы, не сыграл на турнире, ведь основным вратарем сборной Англии является Пикфорд. Аарон пережил поражение от Испании с бровки, а затем вернулся в «Арсенал», где тоже стал запасным после подписания испанца Райи, резервного вратаря «Красной фурии». Рамсдейл большой весельчак и важный для коллектива человек. Но ему стоит подумать о собственной карьере. Останется на лавке ещё на сезон – о нём забудут другие клубы АПЛ . Интересному английскому голкиперу пора провести сезон без грубых ошибок в основе.

Джовани Ло Чельсо, «Тоттенхэм»

Хавбеку «шпор» активно ищут замену. Называли Судакова из «Шахтёра» и сборной Украины, вспоминали также бывшего игрока московского «Динамо», поляка Шиманського из «Фенербахче». В любом случае Постекоглу не видит аргентинца основным в своей команде в новом сезоне. Ло Чельсо не смог стать чемпионом мира, не попал в заявку из-за травмы. Но Кубок Америки выиграл. Толковый аргентинский полузащитник должен тщательно выбирать новый клуб. Нужна команда, где задержится, ведь в прошлом «Вильярреал» решил не выкупать его контракт после годичной аренды.

Джэрред Брэнтуэйт, «Эвертон»

Центральному защитнику «ирисок» Тарковски за тридцать лет, вряд ли сможет найти себе клуб сильнее чем «Эвертон». А вот его напарнику по обороне всего 22 года. Саутгейт не нашел Джэрреду места в заявке на Евро, но в АПЛ парень провел сильный сезон. Вот только аналитики МЮ выбрали вместо него юного француза Йоро, испугались повторения истории Магуайра. Но Джэрред другой по стилю. Если бы не наценка за гражданство – в АПЛ местные игроки часто стоят дороже рыночной планки, то парень без проблем нашел себе новый клуб. Трансфер за 45 млн евро мог бы порадовать продавца и покупателя. Но если начинают торги с 60 млн евро, то надо искать безумных покупателей вроде МЮ или «Челси», где сейчас хватает центральных защитников.

Факундо Пеллистри, «Манчестер Юнайтед»

Уругвайцу всего 22 года, а у него 26 поединков в составе сборной. Бьелса использовал талантливого атакующего хавбека на Кубке Америки, где Факундо выиграл «бронзу». Уругвай готовится к чемпионату мира. И если Пеллистри хочется дальше быть частью основы, то нужно искать стабильную игровую практику. В МЮ , где появился новый голландский форвард на фланге Зиркзее, а также остаются Антони, Гарначо и Рэшфорд, молодому игроку вряд ли будут доверять. Санчо передвинут в атаку после травмы Хёйлунда, но это временная мера. Уругвайцу лучше сразу настраиваться на уход. Важно найти команду, где сможет проявить лидерские качества.

Эберечи Эзе, «Кристал Пэлас»

Трижды выходил на поле в составе сборной Англии на Евро-2024, заслужил медаль. Но если 25-летний атакующий полузащитник не покинет «орлов» в межсезонье, то к нему могут потерять интерес большие клубы. Говорили, что Эзе может стать заменой де Брюйне. Бельгиец сменил прическу – стянул волосы, как Холанд, и отказывается от приглашения шейхов здесь и сейчас. Стоит ли Эберечи повторять ошибку Филлипса с Родри, идти в «Манчестер Сити» на «гиблое место» резервиста великого Кевина? Решать ему. Эзе в неплохих отношениях с Фоденом, вместе рыбачат, так что внутреннюю кухню чемпионов знает. Вот только у «Манчестер Сити» есть другой игрок на замену де Брюйне.

Фабиу Силва, «Вулверхэмптон»

Здесь список со многими «обездоленными» игроками. Фабиу обошелся «волкам» в 40 млн евро, но ставка на ещё одного португальца не сыграла. Силва был в аренде в «Рейнджерс», а его трансферная стоимость обрушилась до 11 млн евро. Зато парню всего двадцать два года. Силва сразу обозначил желание уйти. Скауты «Милана» и «Севильи» оценивали нападающего. Но поскольку Фабиу не доказал, что может играть в основе серьезной команды, демонстрируя стабильность, то скорее найдется более скромный клуб, желающий рискнуть. Карьера таланта идёт на спад, надо срочно перезагружать судьбу трансфером.

Айвен Тоуни, «Брентфорд»