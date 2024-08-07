Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

«Ланс» отклонил первое предложение «Марселя» по перспективному нападающему

вчера, 17:50

«Ланс» ответил отказом на первое предложение «Марселя» о покупке нападающего Сепе Вахи.

«Олимпик» предлагал 20 миллионов евро, но «кроваво-золотые» намерены получить не менее 30 млн.

На футболиста также претендуют и клубы АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Диня отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая» к игроку
Вчера, 17:38
Слухи«Штутгарт» выкупит права на Ундава
Вчера, 17:27
«Ливерпуль» проявляет интерес к действующему чемпиону Европы
Вчера, 15:12
«Брентфорд» близок к подписанию полузащитника «Наполи»
Вчера, 14:41
В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
Вчера, 13:56
Кьеза не может найти себе новый клуб
Вчера, 13:45
Все комментарии
Penokkio
Penokkio
вчера в 21:04
Его же Ланс только в прошлом сезоне взял из Монпелье как лучшего бомбардира Лиги 1 того сезона и усиление под ЛЧ. Зачем продавать через всего год?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:15
Договорятся за 25-27 млн.
Всё продаётся и всё покупается.
"Ланс" просто хочет больше денег.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 