«Ланс» отклонил первое предложение «Марселя» по перспективному нападающему

«Ланс» ответил отказом на первое предложение «Марселя» о покупке нападающего Сепе Вахи.
«Олимпик» предлагал 20 миллионов евро, но «кроваво-золотые» намерены получить не менее 30 млн.
На футболиста также претендуют и клубы АПЛ.
«Ланс» ответил отказом на первое предложение «Марселя» о покупке нападающего Сепе Вахи.
«Олимпик» предлагал 20 миллионов евро, но «кроваво-золотые» намерены получить не менее 30 млн.
На футболиста также претендуют и клубы АПЛ.
Всё продаётся и всё покупается.
"Ланс" просто хочет больше денег.
Всё продаётся и всё покупается.
"Ланс" просто хочет больше денег.