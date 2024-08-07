Ройс переходит в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Полузащитник Марко Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси».
Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до декабря 2025 года. Предусмотрена опция пролонгации контракта.
Хавбек в ближайшие дни пройдет медосмотр и подпишет необходимые документы.
все возможно.
кстати, ЛАГ намерен подписать и Левандовски))
клуб МЛС хочет воссоединить их с Ройсом в 2025....хотя контракт поляка с Барсой рассчитан до лета 2026.
п.с..
интересно, какой клуб МЛС рискнет подписать Кейна?
все возможно.
кстати, ЛАГ намерен подписать и Левандовски))
клуб МЛС хочет воссоединить их с Ройсом в 2025....хотя контракт поляка с Барсой рассчитан до лета 2026.
п.с..
интересно, какой клуб МЛС рискнет подписать Кейна?