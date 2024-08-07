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Ройс переходит в «Лос-Анджелес Гэлакси»

вчера, 19:56

Полузащитник Марко Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до декабря 2025 года. Предусмотрена опция пролонгации контракта.

Хавбек в ближайшие дни пройдет медосмотр и подпишет необходимые документы.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 12:53
Удачи Марку!
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:48
Рано Кейну в МЛС. Он ещё Баварию не утопил))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:19
не удивлюсь, если с уходом Ройса Дортмунд сразу чемпионом станет))
все возможно.
кстати, ЛАГ намерен подписать и Левандовски))
клуб МЛС хочет воссоединить их с Ройсом в 2025....хотя контракт поляка с Барсой рассчитан до лета 2026.
п.с..
интересно, какой клуб МЛС рискнет подписать Кейна?
j2rhw94hpa9s
j2rhw94hpa9s
вчера в 20:52
МЛС сейчас популярная, особенно на закате карьеры
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drcrx8xcxmu9
вчера в 20:25
Переход Марко Ройса в «Лос-Анджелес Гэлакси» вызывает интерес, так как он присоединяется к клубу MLS. Этот шаг может быть связан с желанием Ройса попробовать свои силы в новой лиге и испытать новые вызовы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:13
Лишь бы медосмотр прошел)
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