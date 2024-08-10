Мусаев — о травме Кайо: «Осмотр показал, что крестообразные связки целы»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о состоянии здоровья защитника команды .

Игрок был вынужден покинуть поле на 18-й минуте матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА после неудачного падения.

Я думаю, что мы заслужили победу, провели хороший, цельный матч, играли достаточно дисциплинированно. Ещё понравилось, что после первого гола мы не откатились и продолжали идти вперёд.

О том, за что дали жёлтую карточку

Нельзя столько не видеть. Вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами, но хорошо, что выиграли.

О неудачном приземлении Кайо