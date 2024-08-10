Мусаев — о травме Кайо: «Осмотр показал, что крестообразные связки целы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии здоровья защитника команды Кайо Пантелеао.
Игрок был вынужден покинуть поле на 18-й минуте матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА после неудачного падения.
Я думаю, что мы заслужили победу, провели хороший, цельный матч, играли достаточно дисциплинированно. Ещё понравилось, что после первого гола мы не откатились и продолжали идти вперёд.
О том, за что дали жёлтую карточку
Нельзя столько не видеть. Вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами, но хорошо, что выиграли.
О неудачном приземлении Кайо
Да, это страшно. Первичный осмотр показал, что крестообразные связки целы, но нужно делать МРТ.
Когда уже Галицкий поймет, что для завоевания трофеев необходим хороший тренер.
Мурад Мусаев способен болтать всякую чушь, он никакой.
Всем травмированным здоровья и быстрого восстановления!!!
Когда уже Галицкий поймет, что для завоевания трофеев необходим хороший тренер.
Мурад Мусаев способен болтать всякую чушь, он никакой.
Всем травмированным здоровья и быстрого восстановления!!!