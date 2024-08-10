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Мусаев — о травме Кайо: «Осмотр показал, что крестообразные связки целы»

вчера, 23:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии здоровья защитника команды Кайо Пантелеао.

Игрок был вынужден покинуть поле на 18-й минуте матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА после неудачного падения.

Я думаю, что мы заслужили победу, провели хороший, цельный матч, играли достаточно дисциплинированно. Ещё понравилось, что после первого гола мы не откатились и продолжали идти вперёд.

О том, за что дали жёлтую карточку

Нельзя столько не видеть. Вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами, но хорошо, что выиграли.

О неудачном приземлении Кайо

Да, это страшно. Первичный осмотр показал, что крестообразные связки целы, но нужно делать МРТ.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:20
Хорошо, что все обошлось. Скорейшего выздоровления Кайо!
CSKA2012
CSKA2012 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:57, ред.
У Роши скорее сильный ушиб. Я думаю игры две максимум пропустит. Если было что то серьезное, то уже написали.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:27
Слава Богу кресты не задеты. Здоровья!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:48
Краснодар сегодня выиграл, но не убедил...
Когда уже Галицкий поймет, что для завоевания трофеев необходим хороший тренер.
Мурад Мусаев способен болтать всякую чушь, он никакой.
Всем травмированным здоровья и быстрого восстановления!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:24
Здоровья Кайо, здоровья Виллиану Роше. Надеюсь, у обоих не будет ничего серьезного, а отделаются легким испугом
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