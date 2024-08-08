Майга может вернуться на поле ближе к концу года

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал о восстановлении полузащитника .

Игрок получил травму 14 апреля во время выездного матча 24‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3). Позднее у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Восстановление Мамаду идёт штатно. Понятно, что у него была серьёзная травма, от которой невозможно восстановиться за короткий период. Он уже тренируется в реабилитационной группе, курсом к этому идёт программа. Мы ожидаем, что к общей группе он присоединится в конце сентября — начале октября. Соответственно, на поле он выйдет ближе к концу этого года либо в начале второй части сезона в следующем году.