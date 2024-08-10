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Семак: «У Вендела травма серьёзная, колено»

вчера, 21:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме полузащитника команды Вендела.

Бразильский футболист получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» и был вынужден покинуть поле на 52-й минуте.

У Вендела травма серьёзная, колено. Насколько она серьёзная, посмотрим уже после обследования. Грубовато в этом эпизоде сыграли. Главное, чтобы не было худшего, касаемо крестообразных связок.

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 23:57
Малкома они вывели из строя на полгода. Надеюсь у Вендела не так серьезно. И да, тенденция однако.
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ Хиромант (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:38
Мне они вообще не интересны. Это всего лишь ответ на твой коммент.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:59
Крепкого здоровья и избежать худшего
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:30
Жаль, если серьёзная травма окажется...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 22:28, ред.
Подозрительно с Динамо получают серьёзные травмы ведущие игроки, то когда-то Малком перед ЛЧ, то, сейчас, возможно, Вендел. Скорее это совпадение, но кажется на ВТБ играют грубовато…
5mysxruvf9p3
5mysxruvf9p3
вчера в 22:18
Очень жаль, основной игрок Зенита, здоровья ему!
kyxr83m7vss6
kyxr83m7vss6
вчера в 22:11
Тяжёлая потеря для команды! Здоровья и возвращения....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:08
Здоровья и терпения !
ppr5z38y7uzs
ppr5z38y7uzs
вчера в 22:05
Здоровья Венделу и скорее вернуться в строй.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:03
Желаю Здоровья!
adekvat
adekvat
вчера в 22:01
Здоровья Венделу, но и без него проблем не будет у Зенита.
DEIVID_123
DEIVID_123
вчера в 21:21
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:19
    Вендел это большая потеря для Зенита.
    Не зря Сергей Богданович так нервничает.
    Пусть кресты обойдут его стороной.
    Скорого возвращения!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:16
    Здоровья Маркусу...хороший игрок...
    Гость
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