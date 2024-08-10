Семак: «У Вендела травма серьёзная, колено»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме полузащитника команды Вендела.
Бразильский футболист получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» и был вынужден покинуть поле на 52-й минуте.
У Вендела травма серьёзная, колено. Насколько она серьёзная, посмотрим уже после обследования. Грубовато в этом эпизоде сыграли. Главное, чтобы не было худшего, касаемо крестообразных связок.
Не зря Сергей Богданович так нервничает.
Пусть кресты обойдут его стороной.
Скорого возвращения!!!
Не зря Сергей Богданович так нервничает.
Пусть кресты обойдут его стороной.
Скорого возвращения!!!