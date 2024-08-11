Агент Рахмановича высказался на тему будущего своего клиента

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вчера, 13:22

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины , высказался на тему будущего своего клиента.

Ситуация такова, что пока Амар остаётся в «Крыльях». Но посмотрим, что произойдёт до конца трансферного окна.

Напомним, Рахманович перешёл в «Крылья Советов» из «Коньяспора» в сентябре 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 30-летний атакующий полузащитник сыграл 29 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает боснийца в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Рахманович может переехать в Саудовскую Аравию.