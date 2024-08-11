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Агент Рахмановича высказался на тему будущего своего клиента

вчера, 13:22

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины Амара Рахмановича, высказался на тему будущего своего клиента.

Ситуация такова, что пока Амар остаётся в «Крыльях». Но посмотрим, что произойдёт до конца трансферного окна.

Напомним, Рахманович перешёл в «Крылья Советов» из «Коньяспора» в сентябре 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 30-летний атакующий полузащитник сыграл 29 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает боснийца в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Рахманович может переехать в Саудовскую Аравию.

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Все комментарии
Beriner
Beriner
вчера в 14:35
С такой игрой Крыльев точно куда-нибудь свалит.
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qxm9u24fpzqf
вчера в 14:06
Для нападающего очень слабоват.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:47
Скажем так у Крыльев в начале сезона ситуация "аховая"...
Гость
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