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Карпин: «Сутормин бы не помешал „Ростову“»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:57
Да он вы принципе и Зениту не мешает...сидит себе спокойно и сидит...
Может тепло любит...пусть в Ростове посидит...если тренеру не мешает...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:19
Понятно дело что не помешал бы... но самой игры у Ростова нет.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:55
Ростову тренер новый нужен.
py5na5p4jgjj
py5na5p4jgjj
сегодня в 06:00
К Сутормину есть интерес и у других клубов, у него есть возможность выбора.
3aej22gcgru5
3aej22gcgru5
сегодня в 05:50
Хороший игрок, но не спасительный круг для Карпина.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:56
"Опытный игрок по сходной цене"- "Он не помешал бы"...)
mzq7pajex7eg
mzq7pajex7eg
сегодня в 03:53
Вполне возможно, что у Валеры он и окажется
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:15
Не воспринимаю Карпина, как тренера.
Сразу вспоминаю письмо против Садырина.
Валера, а ведь ты это письмо тоже подписал.
Желаю тебе получить такое же письмо...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:55
Бесплатно никому не помешал бы...
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