Карпин: «Сутормин бы не помешал „Ростову“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос об интересе «южан» к хавбеку «Зенита» Алексею Сутормину:
Он не помешал бы.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос об интересе «южан» к хавбеку «Зенита» Алексею Сутормину:
Он не помешал бы.
Может тепло любит...пусть в Ростове посидит...если тренеру не мешает...
Может тепло любит...пусть в Ростове посидит...если тренеру не мешает...
Сразу вспоминаю письмо против Садырина.
Валера, а ведь ты это письмо тоже подписал.
Желаю тебе получить такое же письмо...
Сразу вспоминаю письмо против Садырина.
Валера, а ведь ты это письмо тоже подписал.
Желаю тебе получить такое же письмо...