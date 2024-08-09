Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Спартак» интересуется левым вингером клуба «Палмейрас»

вчера, 23:42

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Спартак» интересуется вингером команды «Палмейрас» Уэсли.

Бразильский клуб оценивает 19-летнего футболиста в 22-25 миллионов евро.

«Вест Хэм» и «Фенербахче» делали предложения по покупке игрока, но «Палмейрас» отклонил их.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ростов» может арендовать Сутормина
Вчера, 18:04
Агент Актюркоглу: «Переговоров со „Спартаком“ больше нет»
Вчера, 16:23
В «Антальяспоре» высказались об интересе к Гайчу
Вчера, 15:38
У Помазуна есть предложения от команд из Европы
08 августа
Агент Языджи отреагировал на слухи об интересе со стороны «Краснодара»
08 августа
Кён не хочет переходить в «Спартак»
08 августа
Сортировать
Все комментарии
XtraDigger
XtraDigger ответ f8rkv79buxfx (раскрыть)
сегодня в 13:00
В Коринтиансе есть такой. В Палмейрасе не нашел.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 11:16, ред.
В ближайшие лет 20 , наши российские футболисты не ожидаются ! Тренеров у нас в стране ,как собак нерезаных ,а учителей нет !
f8rkv79buxfx
f8rkv79buxfx
сегодня в 08:01
На чемпе пишут, что Кориантианс, тут Палмейрас, да и уже отказали. Да и это не первостепенная позиция, требующая укрепления. Вот ОПЗ, да нужен.
mah6tyav8kpp
mah6tyav8kpp
сегодня в 07:02
Спартак похоже перебрал уже весь южноамериканский рынок.
ABir
ABir
сегодня в 06:03
Неужели в России совсем нет футболистов, что остается бразилам платить такие деньги
au5fzdgjuf6t
au5fzdgjuf6t
сегодня в 06:02
Пока у спартака с покупкой игроков что-то не ладится.
Grundik
Grundik
сегодня в 04:47
Жуковка и Пауерхаус тоже очень заинтересовались этим трансфером. СпаМу даже не нужно подыскивать квартиру.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 03:32
=Бразильский клуб оценивает 19-летнего футболиста в 22-25 миллионов евро=
Так сколько всё-таки лет этому вингеру? В исходных данных значится 28 лет, а 1 сентября этого года ему исполнится 29. Если так, то не многовато ли будет такую сумму за него запрашивать?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:21
Спартаку нужны качественные игроки.
А за высокое качество нужно много платить.
Надеюсь, что они не потратят деньги впустую,
Всё таки 25 миллионов это огромная сумма,
Вот только где российские футболисты?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:07
Да, видимо действительно с турками не срослось
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:06
Финансы не знают куда девать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 