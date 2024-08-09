«Спартак» интересуется левым вингером клуба «Палмейрас»

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Спартак» интересуется вингером команды «Палмейрас» Уэсли.
Бразильский клуб оценивает 19-летнего футболиста в 22-25 миллионов евро.
«Вест Хэм» и «Фенербахче» делали предложения по покупке игрока, но «Палмейрас» отклонил их.
Так сколько всё-таки лет этому вингеру? В исходных данных значится 28 лет, а 1 сентября этого года ему исполнится 29. Если так, то не многовато ли будет такую сумму за него запрашивать?
Так сколько всё-таки лет этому вингеру? В исходных данных значится 28 лет, а 1 сентября этого года ему исполнится 29. Если так, то не многовато ли будет такую сумму за него запрашивать?
А за высокое качество нужно много платить.
Надеюсь, что они не потратят деньги впустую,
Всё таки 25 миллионов это огромная сумма,
Вот только где российские футболисты?
А за высокое качество нужно много платить.
Надеюсь, что они не потратят деньги впустую,
Всё таки 25 миллионов это огромная сумма,
Вот только где российские футболисты?