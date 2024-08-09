Агент Актюркоглу: «Переговоров со „Спартаком“ больше нет»

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Галатасарая» , сообщил, что футболист не перейдет в «Спартак».

Мы запросили зарплату в размере 3 миллионов евро в год, но сейчас больше не имеем контакта с клубом.

Переговоров со «Спартаком» больше нет, и сделки тоже.