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Агент Актюркоглу: «Переговоров со „Спартаком“ больше нет»

вчера, 16:23

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщил, что футболист не перейдет в «Спартак».

Мы запросили зарплату в размере 3 миллионов евро в год, но сейчас больше не имеем контакта с клубом.

Переговоров со «Спартаком» больше нет, и сделки тоже.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ sxvfg6g4wdah (раскрыть)
вчера в 23:09
Актюркоглу - игрок Галатасарая и сборной Турции.
sxvfg6g4wdah
sxvfg6g4wdah ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:29
А это что игрок высокого класса?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:19
Не равнозначный обмен....
Кто такой Керем Актюркоглу - не знает никто...
Что такое 3 млн евро - знают все...
antant1
antant1
вчера в 19:09
Отличная новость
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:16, ред.
Вчера писали что требует 5 и бонусы, а Спартак готов платить 4,5 млн. Эх мои любимые жёлтые странички
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:39
Только большими деньгами можно заманить игроков высокого класса в РПЛ без еврокубков. Раз Спартак не готов платить такую зарплату, то и сделки не будет.
STVA 1
STVA 1 ответ DEIVID_123 (раскрыть)
вчера в 17:34
Да но я читал что ему до трёх подняли еще в Сарае в 23-м году! Так что думаю врет и строит обиженного!
allemz
allemz
вчера в 17:04, ред.
Не янычар, а обыкновенный башибузук. Стоить должен соответствующе
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:58
И слава богу!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:57
Ну видимо парниша нарцисс и считает себя ого...го....хорошо что не взяли. Только бы климат портил в команде , да и не только климат...)
DEIVID_123
DEIVID_123
вчера в 16:45
3 миллиона, это кстати нормальная зарплата для него, без бонусов.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:44
Всё, что не делается, всё к лучшему.,.
Надо же, он ещё и зарплату, как в Италии, запросил.
Пусть уж лучше в своей Турции продолжает играть.
А Спартак поищет более подходящий вариант.
ut2rpebad53p
ut2rpebad53p
вчера в 16:43
И это хорошо, а то больше бы требовал, чем играл.
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:35
Чтож, запасаемся поп-корном и ждем следующую серию в которой он опять переходит в Спартак))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:23
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