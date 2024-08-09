Агент Актюркоглу: «Переговоров со „Спартаком“ больше нет»

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщил, что футболист не перейдет в «Спартак».
Мы запросили зарплату в размере 3 миллионов евро в год, но сейчас больше не имеем контакта с клубом.
Переговоров со «Спартаком» больше нет, и сделки тоже.
Кто такой Керем Актюркоглу - не знает никто...
Что такое 3 млн евро - знают все...
Кто такой Керем Актюркоглу - не знает никто...
Что такое 3 млн евро - знают все...
Надо же, он ещё и зарплату, как в Италии, запросил.
Пусть уж лучше в своей Турции продолжает играть.
А Спартак поищет более подходящий вариант.
Надо же, он ещё и зарплату, как в Италии, запросил.
Пусть уж лучше в своей Турции продолжает играть.
А Спартак поищет более подходящий вариант.