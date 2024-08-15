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«Милан» близок к подписанию одного из лидеров «Монако»

вчера, 16:54

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Юссуф Фофана близок к переходу в «Милан». Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Сейчас стороны оговаривают условия оплаты, после чего в ближайшие дни о переходе объявят официально.

Напомним, Фофана выступает за «Монако» с января 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний центральный полузащитник сыграл 35 матче в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи. На Евро-2024 Фофана провёл три игры. Портал Transfermarkt оценивает француза в 30 миллионов евро.

Ранее «Милан» объявил о подписании Эмерсона.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:12
Хорошая сделка для Милана!
v92k7p4ut3qe
v92k7p4ut3qe
вчера в 17:10
Милан клуб посолиднее.
Regista_321
Regista_321
вчера в 16:55
Завершите уже этот трансфер наконец.
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