«Милан» близок к подписанию одного из лидеров «Монако»

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вчера, 16:54

Полузащитник «Монако» и сборной Франции близок к переходу в «Милан». Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Сейчас стороны оговаривают условия оплаты, после чего в ближайшие дни о переходе объявят официально.

Напомним, Фофана выступает за «Монако» с января 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний центральный полузащитник сыграл 35 матче в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи. На Евро-2024 Фофана провёл три игры. Портал Transfermarkt оценивает француза в 30 миллионов евро.

Ранее «Милан» объявил о подписании Эмерсона.