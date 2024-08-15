«Борнмут» подпишет лучшего бомбардира «Порту»

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вчера, 14:20

Нападающий «Порту» и сборной Бразилии перейдёт в «Борнмут». Сумма трансфера составит 47 миллионов евро. «Порту» получит 10 % от последующей продажи игрока. Скоро Эванилсон пройдёт медицинское обследование.

Напомним, бразилец выступает за «Порту» с августа 2020 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 24-летний форвард сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 25 мячей и отметился 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Эванилсона в 35 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» подписал нападающего «Борнмута».