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«Ноттингем Форест» подпишет полузащитника сборной Парагвая

вчера, 15:16

Полузащитник «Тальереса» и сборной Парагвая Рамон Соса перейдёт в «Ноттингем Форест». Сделка согласована. Сумма трансфера составит 11,7 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. «Тальерес» получит 15 % от последующей продажи игрока.

Соса выступает за клуб из Кордобы с января 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего левого атакующего полузащитника 21 матч во всех турнирах, 7 мячей и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает парагвайца в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» хочет усилиться одним из лучших нападающих Эредивизие.

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vq3zshx4u74s
vq3zshx4u74s
вчера в 15:55
Игрок сборной высокого класса должен показать хороший футбол
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