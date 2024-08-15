«Ноттингем Форест» подпишет полузащитника сборной Парагвая

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вчера, 15:16

Полузащитник «Тальереса» и сборной Парагвая перейдёт в «Ноттингем Форест». Сделка согласована. Сумма трансфера составит 11,7 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. «Тальерес» получит 15 % от последующей продажи игрока.

Соса выступает за клуб из Кордобы с января 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего левого атакующего полузащитника 21 матч во всех турнирах, 7 мячей и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает парагвайца в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» хочет усилиться одним из лучших нападающих Эредивизие.