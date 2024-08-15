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Нападающий сборной Турции Актюркоглу принял предложение «Спартака»

вчера, 11:22

«Спартак» согласовал трансфер нападающего «Галатасарая» и сборной Турции Керема Актюркоглу. Игрок подпишет четырёхлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в команде. «Галатасарай» получит за Актюркоглу 12 миллионов евро. В ближайшие дни о переходе объявят официально.

В прошедшем сезоне 25-летний вингер сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Актюркоглу в 15 миллионов евро.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:54
Я в этом уверен .
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 16:31
Я думаю, в Питере, Спартак по любому будет играть на контратаках, независимо от настоения Станковича. Я почти не сомневаюсь, что, так трусливо, как с банкирами, с вами, Зенит играть не будет...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:24
Если усилит команду и будет играть в силу своих способностей, я буду только "за" и только по одной причине: надо "Спартаку" прибавлять мощи в передней линии, а то порой игра слишком легковесна. Напоминает шёлковую нить, которая в любой момент может порваться.
Пожелание к этому товарищу одно: чтобы он, "поварившись" не в самом сильном по европейским меркам чемпионате России, не задурил и не потух, как свечка на ветру, и не стал валять на поле дурака, как в прошлом сезоне турецкий "горячий" парень, фамилию которого я забыл.
Ну и хотелось бы, чтобы московская команда наконец воспрянула духом и попыталась побороться за чемпионский титул. А то одни обещания с её стороны.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:09
Спартак с Тедеско играл вторым номером в энергосберегающий футбол . Не зря выиграли в 7-ми матчах ,в которых проигрывали . Для контратак у него были скоростные Ларсон , Понсе , и даже Соболев . А Станковичу сам Бог велел с Бонгондой ,Мединой ,Зиньковским , Барко , Угальдо . Потом , Абаскаль с Зенитом сыграл в Питере вторым номером .Не выиграли ,но и не проиграли .
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 15:39
Не такая уж и большая зп, любой средний евроклуб дал бы столько. Какой смысл в рпл переходить??
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:37
Посмотрел я на него, когда ещё Ютуб работал.
Ничего особенного не увидел.
Он, ведь, как я понял, потому из Сарая переходит, что в команде есть нападающие ЛУЧШЕ него, верно?
В таком случае, зачем НАМ игрок, которого Сарай С УДОВОЛЬСТВИЕМ отпустил?
Нет, я понимаю, если бы "игрок замены" из условного МС или, там, МЮ, ну, на худой конец, из, например, той же Севильи?
А Сарай-то так себе командочка по гейропейским меркам...
Regista_321
Regista_321
вчера в 15:36
Даже Реал вторым номером играет. Хотя 20 лет назад в это никто не хотел верить. И болельщики сразу бы требовали отставки тренера.
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 15:12
Представить себе, Спартак играющий вторым номером, всё-равно что мне- стать молодым и здоровым...
Но было и такое, в Славной истории клуба- в Кёльне, в Кайзерслаутерне. В Кёльне, вообще, вратарь Шумахер так замёрз от бездействия и отсутствия работы в воротах, что стал делать приседания. Да, и такое было...)))

Но, Зенит- еще точно не Кёльн, поэтому, бояться не надо, но и неосмотрительно бежать в атаку- вероятно не стоит. Посмотрим, какой из Станковича стратег...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:54
Когда Спартак с Зенитом сыграет вторым номером ,тогда и посмотрим ,есть ли мысли в голове Станковича . Пока что ,с завязанными глазами с шашками на танки !
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:45
Это он зря переходит
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:44
Не спешил бы так радоваться этому трансферу, как бы очередной Тиль и Шюрле не из него получился.... Посмотрим, как этот турок будет отрабатывать свою высоченную зарплату на поле.
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:41
Не соглашусь, по поводу отсутствия мысли. Мысль, как раз есть, но дело в том, что мысль эта- незащищенная, то-есть, образная и недоработанная. Да, надо признать, что с приходом Станковича взят курс на конкретный комбинационный стиль, но это, было и при Слишковиче... А ШЕДЕВР, в виде первого гола в ворота Самары вчера, мне показался- больше индивидуальным изобритением, нежели тренерским. По поводу Жозе, тоже не всё понятно. Типичный позиционщик, малоподвижный и не обостряющий, тем более- возрастной, как для форварда. А вот, что это за фрукт, из Турции- это конечно интересно...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:31
Про Виллиана Жозе вначале то же говорили ,что это классное приобретение . Не знаю ,может у него ,в скором времени ,попрёт ,но то ,что видят мои глаза , то он сейчас слабее даже Соболева . И лишний вес ,думаю ,здесь не причём . Покупок у Спартака много ,но сможет ли Станкович из этих игроков создать " умную команду " единомышленников - это вопрос ! На данный момент не видно ни какой мысли . Кто в лес ,кто по дрова . Сплошные эксперименты ,как у Абаскаля . Будем ждать !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:27, ред.
Считаю , что это пока очередные слухи. Вот когда официально перейдет тогда и поговорить можно будет. Но ни кому не запрещаю его обсуждать...)
AleS
AleS
вчера в 14:17
Спартак себе карланчиков накупил в нападение , никого даже выше 175 см нет. Повыше то никого нет выбрать в мировом футболе?))
Capral
Capral
вчера в 13:49
Анатолий Кандауров.
Думаю и сейчас, тоже, Спартак- народная команда. Я конечно опрос не проводил, но не думаю, что со времен СССР, что-то изменилось. Вы можете опровергнуть и доказать фактами мою неправоту? Буду рад. Спартак- общелюбим, и за свою долгую и Прерасную историю, сущность свою не менял, в отличие от ЦСКА и Динамо, которые, сначала- сорвали с себя погоны, лишили себя званий, а кое-кто, и вовсе, продался банкирам проклятым...

Со мной можно не соглашаться, к тому же, я не претендую на на лучшего знатока истории Спартака, это, всё-таки чужой мне клуб, но я уверен, что у КБ- самая многочисленная армия болельщиков, и Спартак- попрежнему Народная команда!!!

Ну а кто, народная команда сейчас в России- ЦСКА, банкиры, или может Локомотив? Это ведь, только Геннадий Сергеич считает Зенит народной командой.)))
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 13:47
Я хоть болельщик Спартака,но что то не нравится мне этот турк,думаю будет ходить как Киркоров весь такой король
YNWA
YNWA
вчера в 13:43
Так-то вроде бодрый нападающий!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:38
Не быть чемпионству Зенита в юбилей, Спартак усиляется
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:16
CapralCapral
Я ничего не имею против термина Спартак-народная команда. Но хочу узнать по какими критериям Спартак народная команда? Раньше во времена СССР , да, безусловно, а сейчас? Спасибо за ответ.
Regista_321
Regista_321 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:05, ред.
А соккер у нас официальный представитель Актюркоглу? Я не видел новости, чтобы это лично сказал агент игрока или он сам. Поэтому и спрашиваю, есть ОФИЦИАЛЬНЫЕ подтверждения этих требований?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:05
Игрок качественный. Он стоит этих денег. Мощное усиление для Спартака. С таким составом Спартак способен бороться за медали, правда необходимо время на то, чтобы новички сыгрались, все-таки состав Спартака существенно обновился в это межсезонье.
STVA 1
STVA 1 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 13:01
Google Вам в помощь. Соккер давал инфу про требования турка
adekvat
adekvat ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 13:00
Все намного проще, Актюркоглу при первом посещении Москвы таксист отвез в магаз красно белое, вот он и подумал что это одно предприятие с Спартаком.
Regista_321
Regista_321
вчера в 12:56
Ничего это не показывает. Если взять мощнейшую Серию А, середины 90-х, то её выигрывал тот кто лучше играл с середняками и аутсайдерами. Вполне можно было провалить встречу с топами, а потом обыграть всех.
Матч в Питере никаких ответов не даст. Станкович лишь три месяца в команде. И пока только разгребает весь этот хлам. И ошибки вполне уместны. Которые не будут говорить, что он не тренер.
3ycmw5r4krcs
3ycmw5r4krcs ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 12:54
Это же хорошо, лучше, чем играя за спартак все время хотеть в Зенит.
adekvat
adekvat
вчера в 12:52, ред.
Ну за такие бабки он Спартак в одиночку в чемпионы выведет. Вот фантазер Литвинов обрадуется.
Regista_321
Regista_321 ответ leopiterrspb58 (раскрыть)
вчера в 12:50
Пуделлиньо, Бариос, Касьера, Педриньо, Мантуан, Алип, Эракович, Артур, Сантос, Нина искренне любят газпром и с детства мечтали любить за такие деньги. Такая она любовь, в южноамериканских трущобах. Сергеев и другие даже скамейку в газпроме любят с детства.
Capral
Capral
вчера в 12:47
Последний раз отвечаю.
Не в результате дело, а в постановке игры, в её качестве и умении тренера её менять по ходу матча, именно то, чего не было в Оренбурге. Понятное дело, что команда строится, меняются игроки, меняется ритм, качество, стратегия и тп. Но именно, в игре с сильным соперником, коим, Зенит безусловно является- многое можно увидеть... Всё-таки, не Химки и не Самара.

Всё, будь здоров. Не пиши, не отвечу.
leopiterrspb58
leopiterrspb58
вчера в 12:46
с детства мечтал о Спартаке,и теперь за такие деньги.просто обожает красно-белых.
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