Нападающий сборной Турции Актюркоглу принял предложение «Спартака»

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вчера, 11:22

«Спартак» согласовал трансфер нападающего «Галатасарая» и сборной Турции . Игрок подпишет четырёхлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в команде. «Галатасарай» получит за Актюркоглу 12 миллионов евро. В ближайшие дни о переходе объявят официально.

В прошедшем сезоне 25-летний вингер сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Актюркоглу в 15 миллионов евро.