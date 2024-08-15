Нападающий сборной Турции Актюркоглу принял предложение «Спартака»

«Спартак» согласовал трансфер нападающего «Галатасарая» и сборной Турции Керема Актюркоглу. Игрок подпишет четырёхлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в команде. «Галатасарай» получит за Актюркоглу 12 миллионов евро. В ближайшие дни о переходе объявят официально.
В прошедшем сезоне 25-летний вингер сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Актюркоглу в 15 миллионов евро.
Честно признаюсь, игра Спартака очень радует глаз своей ажурностью, комбинационным стилем голами и тд. Но всё время, не покидает ощущение отсутствия стержня, фундамента в игре спартачей- необходимой опоры, также, как и в игре Краснодара. Жаль, нет никакой информации об игроке, какого плана форвард, позиционный, подвижный, манёвренный. Ну и конечно, любопытно, все космические запросы турка, Спартак также намерен исполнять, в полном объёме?
Честно признаюсь, игра Спартака очень радует глаз своей ажурностью, комбинационным стилем голами и тд. Но всё время, не покидает ощущение отсутствия стержня, фундамента в игре спартачей- необходимой опоры, также, как и в игре Краснодара. Жаль, нет никакой информации об игроке, какого плана форвард, позиционный, подвижный, манёвренный. Ну и конечно, любопытно, все космические запросы турка, Спартак также намерен исполнять, в полном объёме?