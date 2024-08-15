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«Кристал Пэлас» отклонил очередное предложение «Ньюкасла» по Гуэхи

вчера, 15:00

«Кристал Пэлас» отклонил третье предложение «Ньюкасла» в размере 55 миллионов фунтов стерлингов (плюс 5 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов) за защитника сборной Англии Марка Гуэхи. Переговоры между клубами продолжаются. Однако «Ньюкасл» прорабатывает альтернативные варианты усиления защиты.

Напомним, Гуэхи перешёл в «Кристал Пэлас» из «Челси» в июле 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 29 матчей во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина ивуарийского происхождения в 38 миллионов евро.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:03
Хорошую сумму предлагают - не хотят.
Гость
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