«Локомотив» не намерен расставаться с Пиняевым этим летом

Московский «Локомотив» не собирается расставаться с полузащитником Сергеем Пиняевым в летнее трансферное окно. Об этом источнику сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.
Сергей стал мощнее. Я смотрел с трибуны матч с ЦСКА, это уже не тот мальчик, который к нам пришёл. Каждая минута нахождения Сергея на поле — это как минимум два игрока соперника, которые на него отвлечены. Я думаю, что он не покинет «Локомотив» в это трансферное окно. У нас нет никаких предложений, но и мы точно не намерены расставаться с Сергеем.
Сергей достаточно средний, по европейским меркам, футболист. В России его переоценивали и продолжают переоценивать. Тяжело ему будет, если попадёт в Европу.
Сергей достаточно средний, по европейским меркам, футболист. В России его переоценивали и продолжают переоценивать. Тяжело ему будет, если попадёт в Европу.