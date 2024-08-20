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«Локомотив» не намерен расставаться с Пиняевым этим летом

вчера, 10:22

Московский «Локомотив» не собирается расставаться с полузащитником Сергеем Пиняевым в летнее трансферное окно. Об этом источнику сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

Сергей стал мощнее. Я смотрел с трибуны матч с ЦСКА, это уже не тот мальчик, который к нам пришёл. Каждая минута нахождения Сергея на поле — это как минимум два игрока соперника, которые на него отвлечены. Я думаю, что он не покинет «Локомотив» в это трансферное окно. У нас нет никаких предложений, но и мы точно не намерены расставаться с Сергеем.

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Все комментарии
9h8x36dsdmn3
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вчера в 14:11
Пиняеву цену что ли набивают на фоне ослабления его игры?
альсато
альсато
вчера в 13:40
летнее "трансферное окно"-заканчивается ровно через десять дней!..даже если очень захотеть, то в такой промежуток времени- не уложиться!))))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:50
Так-то авансов парню навыдавали, но насчёт мощнее стал... Нагорных виднее, наверное. Расти и расти ещё Сергею, если есть куда, конечно... Пусть это происходит в Локо).
5stjtrqp26ex
5stjtrqp26ex
вчера в 11:41
Ему надо ещё поиграть и он себя покажет!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:31
На Пиню какой то спрос есть? Что то не слышно...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:23
....мы точно не намерены расставаться с Сергеем... Пока не поступит достойное предложение
gzqz3hcmpbbb
gzqz3hcmpbbb
вчера в 10:51
Пеняев неужели хочет к Захаряну?
xb9rt8ty8u3j
xb9rt8ty8u3j
вчера в 10:47
Пеняев ослаб в Локомотиве и превратился в заурядного игрока. Даже в РПЛ найдется не много команд. которые им заинтересуются.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:41
А что, за Пиняевым охотятся скауты топ-клубов?
Сергей достаточно средний, по европейским меркам, футболист. В России его переоценивали и продолжают переоценивать. Тяжело ему будет, если попадёт в Европу.
shlomo
shlomo
вчера в 10:26
Грамотное решение руководства... А Сергею удачи в матчах за Локо.
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