«Локомотив» не намерен расставаться с Пиняевым этим летом

Московский «Локомотив» не собирается расставаться с полузащитником в летнее трансферное окно. Об этом источнику сообщил председатель совета директоров клуба .

Сергей стал мощнее. Я смотрел с трибуны матч с ЦСКА , это уже не тот мальчик, который к нам пришёл. Каждая минута нахождения Сергея на поле — это как минимум два игрока соперника, которые на него отвлечены. Я думаю, что он не покинет «Локомотив» в это трансферное окно. У нас нет никаких предложений, но и мы точно не намерены расставаться с Сергеем.