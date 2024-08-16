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«Ювентус» продлил контракт с турецким талантом

16 августа 2024, 22:54

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йилдыз продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до июня 2029 года. Также талантливый хавбек сменил 15-й номер на 10-й.

В прошлом сезоне игрок провёл в составе первой команды туринцев 32 матча, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
wk6h76awq46w
wk6h76awq46w
вчера в 06:28
Неплохо турок устроился.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 августа в 23:43
на Евро 2024 особо не запомнился Кенан.
но все впереди. и все таки отдать Десятку юному турку, считаю неправильно.
понятно, что это сделано ради пиара и денег.
но грустно.
легендарные десятки Ювентуса - Платини, Баджо, Дель Пьеро.
даже Карлоса Тевеса 10 номер из капризного хулигана сделала чемпиона и мужчину....и вот теперь 19 летний малоизвестный пацан получает 10.
VeniaminS
VeniaminS
16 августа в 23:10
Хороший,молодой полузащитник должен остаться.
Ironigor
Ironigor
16 августа в 22:55
Уж точно должен пригодится в Юве.
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