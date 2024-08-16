«Ювентус» продлил контракт с турецким талантом

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16 августа 2024, 22:54

Атакующий полузащитник «Ювентуса» продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до июня 2029 года. Также талантливый хавбек сменил 15-й номер на 10-й.

В прошлом сезоне игрок провёл в составе первой команды туринцев 32 матча, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.