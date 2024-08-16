«Ювентус» продлил контракт с турецким талантом

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йилдыз продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до июня 2029 года. Также талантливый хавбек сменил 15-й номер на 10-й.
В прошлом сезоне игрок провёл в составе первой команды туринцев 32 матча, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.
но все впереди. и все таки отдать Десятку юному турку, считаю неправильно.
понятно, что это сделано ради пиара и денег.
но грустно.
легендарные десятки Ювентуса - Платини, Баджо, Дель Пьеро.
даже Карлоса Тевеса 10 номер из капризного хулигана сделала чемпиона и мужчину....и вот теперь 19 летний малоизвестный пацан получает 10.
но все впереди. и все таки отдать Десятку юному турку, считаю неправильно.
понятно, что это сделано ради пиара и денег.
но грустно.
легендарные десятки Ювентуса - Платини, Баджо, Дель Пьеро.
даже Карлоса Тевеса 10 номер из капризного хулигана сделала чемпиона и мужчину....и вот теперь 19 летний малоизвестный пацан получает 10.