Бывший игрок «Локомотива» Бека Бека объявил об уходе из «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» объявил об уходе из клуба по окончании действия контракта.

Нет достаточно сильных слов, чтобы выразить мою благодарность «Ницце». Как все знают, я пережил трудные времена. Клуб всегда был рядом, никогда не торопил меня. Сегодня я чувствую себя лучше. Я двигаюсь вперёд, рядом со своей семьёй, и я думаю, что если мы собираемся продолжать двигаться вперед, нам нужно перевернуть страницу. Я продолжаю подниматься вверх по склону, и у меня есть свои собственные проблемы, как в личной жизни, так и в карьере. Я желаю «Ницце», ее директорам, моим тренерам, товарищам по команде и болельщикам всего наилучшего. Я никогда не забуду вашу поддержку и любовь.