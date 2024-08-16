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Бывший игрок «Локомотива» Бека Бека объявил об уходе из «Ниццы»

16 августа 2024, 23:24

Полузащитник «Ниццы» Алексис Бека Бека объявил об уходе из клуба по окончании действия контракта.

Нет достаточно сильных слов, чтобы выразить мою благодарность «Ницце». Как все знают, я пережил трудные времена. Клуб всегда был рядом, никогда не торопил меня. Сегодня я чувствую себя лучше. Я двигаюсь вперёд, рядом со своей семьёй, и я думаю, что если мы собираемся продолжать двигаться вперед, нам нужно перевернуть страницу. Я продолжаю подниматься вверх по склону, и у меня есть свои собственные проблемы, как в личной жизни, так и в карьере. Я желаю «Ницце», ее директорам, моим тренерам, товарищам по команде и болельщикам всего наилучшего. Я никогда не забуду вашу поддержку и любовь.

Футболист перешёл во французский клуб летом 2022 года из московского «Локомотива».

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Scorp689
Scorp689
16 августа в 23:27
Пока молодой бегает, то деньги зарабатывает, то свой клуб ищет...
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