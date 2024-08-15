В большом футболе эпидемия токсикомании. Обвиняют игроков из Англии и Франции

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вчера, 21:34

Хавбеку «Тоттенхэма» грозит до двух лет тюрьмы.

У футболистов появилась незаконная привычка

Веселящий газ, оборот которого законный лишь в медицине и промышленности – редкостная гадость. Предупреждайте знакомых, которые теоретически могут встретить такой газ, чтобы обходили закись азота десятой стороной. В футболе давно фиксируют эпидемию. Весной один из молодых игроков АПЛ был найден без сознания в собственном доме. Друзья вызвали скорую помощь и полицию.

Футболист стал токсикоманом, отправили на лечение к наркологу. Вдыхание закиси азота увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. И что плохо для тренеров – не поймают игроков, как с тестом на алкоголь. В США были скандалы, когда недобросовестные стоматологи поставляли знаменитостям, вроде Канье Уэста, веселящий газ. В результате зависимые от него люди творили всякие дикие вещи.

Если концентрация неверная, то один вдох навредит здоровью. Сразу бьёт по дыхательной и нервной системах. Может вызывать галлюцинации. Врач следил за дозировкой. А футболист, который купил газ на черном рынке, не думает о дозе. Эйфория притягивает, а продавцы врут, что не будет последствий. Наглая ложь. Сегодня «Тоттенхэм» отстранил от первого матча сезона хавбека Биссума.

Малийский опорник транслировал онлайн, как вдыхает веселящий газ. Теоретически это могли видеть дети. Поскольку с конца прошлого года употребление закиси азота в Великобритании запрещено, Ив нарушил закон. Может получить штраф и даже тюремное заключение. Зато подсветил популярную проблему, ведь оказался среди десятков известных футболистов, которых ловили с гадким газом.

Обвиняли звезд сборной Франции и ловили англичан

Один из журналистов заявил, что у половины сборной Франции есть зависимость от веселящего газа. Поскольку опьянение короткое, то выявить, что человек стал токсикоманом, можно лишь по внешним признакам. Надо быть опытным врачом, который постоянно следит за пациентом. Дешам не ходит с игроками в ночные клубы, не знает масштаб эпидемии. А его запреты не испугали игроков.

Футболисты научились прятаться, ведь в прошлом многих поймали на фото и видео в клубах. Вероятность, что Мбаппе хотя бы раз пробовал веселящий газ на вечеринке, стремится к 100 %. Не меньше вероятность, что Неймар тоже в списке. Килиан, когда ему рассказали о большой опасности, мог отказаться от газа. Но многие продолжали вдыхать вещество. Ещё в 2013-м поймали защитника Уокера.

Кайла, игравшего за «Тоттенхэм», предлагали выгнать за токсикоманию из сборной Англии. Стерлинг, Грилиш, Обамеянг, Озил, Гендузи и Ляказетт наказывались клубами. Целая группа игроков «Брайтона» с нынешним вингером «Арсенала» и сборной Бельгии Троссардом на вечеринке использовали веселящий газ с алкоголем. Некоторые попались до введения запрета, отделались мелкими штрафами.

Но закись азота всегда была опасной для здоровья. Не важно, успела ли страна запретить продажу. Важно четко понимать, что профессиональные спортсмены слишком часто используют эту гадость, чтобы продолжать игнорировать тему. Контрпропаганда опасных привычек важна. Российским клубам тоже надо разузнать, как развлекаются молодые футболисты, чтобы не расплодились токсикоманы.

Проблема намного масштабнее, чем многие думают

Футболисты психологически несвободные люди. Их жизнь с шести лет — череда строгих запретов. Другие детки играют с планшетом? А маленький футболист едет на тренировку час туда, час обратно, тратит силы на занятия. Вечные разъезды, турниры. Конкуренция, а она не всегда хорошо сказывается на детской психике. Совсем не удивляет, что в подростковом возрасте футболисты «бунтуют».

В крутых академиях стараются не затягивать гайки, чтобы не сорвать резьбу. Но футболисты морально подростки, которые во многих случаях даже готовить не умеют. Беллингему в Дортмунде постель заправляла мама Дениз. За это Джуда высмеяли в сборной Англии. Футболист умеет веселиться, просить интимные фото у моделей в Сети и играть с мячом. Такой у него зачастую странный функционал.

Легко сделать из футболиста зависимого – от азартных игр, алкоголя и веселящего газа. Оксид диазота стал лазейкой для развития зависимостей у футболистов. Причём наркоманы и токсикоманы прекрасно знают, что одна форма зависимости переходит в другую. Недавно целую пачку игроков поймали на незаконных ставках на футбол. Пакета из «Вест Хэма» вообще попался на мошенничестве.

Бразильцу грозит пожизненная дисквалификация. А теперь хавбеку «Тоттенхэма» Биссума хватило ума снять на видео, как вдыхает запрещенный газ. Почему многие футболисты такие неумные? За десять лет проблему не решили, просто прячутся от камер. Торговцу запрещённым веществом нужно, чтобы миллионер перешел грань. Что можно натворить после веселящего газа? Ничего хорошего.

Гринвуда ловили на употреблении. Позже вингер МЮ жёстко избил собственную девушку. В каком был состоянии? Употребление алкоголя и других опасных веществ не является смягчающим фактором, а наоборот. С газом есть влияние на мозг. Британцы настаивают, что после этой гадости подростки склонны к антисоциальному поведению. Правильно сделали, что наказывают за употребление.